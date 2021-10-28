سامسونج تجلب تصميم One UI إلى الحواسيب

تقدم شركة سامسونج تصميم واجهة الهاتف المحمول One UI 4 إلى سلسلة Galaxy Book من أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز.

وتظهر تغييرات التصميم الجديدة داخل تطبيقات ويندوز من سامسونج مثل الملاحظات ومعرض الصور والإعدادات.

وتم تصميم التغييرات لتتناسب مع واجهة الهاتف المحمول التي جلبتها الشركة إلى أحدث هواتف أندرويد، وذلك لتسهيل التبديل بين الاثنين.

وتم إصلاح تطبيق الإعدادات الرئيسي ليناسب بشكل أفضل تغييرات التصميم في نظام التشغيل ويندوز 11، مع أيقونات التطبيقات الجديدة وتخطيطات القائمة والمزيد.

ويحتوي تطبيق الملاحظات من الشركة الكورية الجنوبية أيضًا على تخطيط قائمة جديد وأيقونات محدثة ومجلدات محدثة. كما جرى تحديث تطبيق معرض الصور بما يتناسب مع تغييرات One UI 4، ويتضمن الوضع الداكن لمطابقة سمات ويندوز 11.

وبينما قامت مايكروسوفت أيضًا بإصلاح لغة التصميم الخاصة بها باستخدام ويندوز 11، فإن تغييرات سامسونج تجلب واجهة مستخدم شبيهة أكثر بالأجهزة المحمولة إلى تطبيقات ويندوز الخاصة بها.

ونشرت الشركة مقطع فيديو يعرض ما يمكن أن تتوقعه من التعديلات، والهدف هو سد الفجوة بين تجارب أجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب بحيث يكون المظهر العام أكثر تشابهًا.

اقرأ أيضًا: Galaxy Book تتضمن معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر

سامسونج تحاول جعل ويندوز أكثر شبهاً بالهاتف

تطلق الشركة على التجربة الجديدة اسم One UI Book 4، وتكون متاحة عبر Galaxy Book Pro 360 و Galaxy Book Pro و Galaxy Book Flex 2 و Galaxy Book و Galaxy Book Odyssey.

وتأتي جهود تصميم سامسونج عبر نظام التشغيل ويندوز بعد سنوات من الشراكة الوثيقة بين العملاقتين. واشتركت مايكروسوفت وسامسونج في الأصل لتقريب ويندوز وأندرويد من بعضها بعضًا، مما نتج عنه تكامل Your Phone الحصري لأجهزة سامسونج.

وقامت الشركة الكورية الجنوبية أيضًا بدمج دعم OneDrive في تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها. بينما قامت مايكروسوفت بتحسين تطبيقات أوفيس الخاصة بها لأجهزة جالاكسي فولد القابلة للطي. ولدى الشركتان أيضًا شراكة خاصة لـ Xbox Game Pass عبر أندرويد.

اقرأ أيضًا: سامسونج تكشف عن حاسب الألعاب Galaxy Book Odyssey