تويتر تكسب 5 ملايين مستخدم في الربع الثالث

أعلنت شركة تويتر عن مكاسب المستخدمين في الربع الثالث من عام 2021 وأبلغت عن نمو جيد في الإيرادات، ولكن أخفقت بشكل كبير في تقديرات أرباح وول ستريت.

وقالت الشركة إن متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا القابلين لتحقيق الدخل بلغ 211 مليون في الربع، بزيادة 13 في المئة على أساس سنوي، وبصافي ربح قدره 5 ملايين في هذه الفترة.

وبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا القابلين لتحقيق الدخل في الولايات المتحدة 37 مليون للربع الثالث.

وتجاوز نمو الإيرادات زيادة المستخدمين، وبلغ إجمالي مبيعات الربع الثالث 1.28 مليار دولار، بزيادة قدرها 37 في المئة سنويًا.

وفي الولايات المتحدة، حيث نما عدد المستخدمين النشطين يوميًا القابلين لتحقيق بمقدار مليون صافٍ سنويًا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 45 في المئة لتصل إلى 742 مليون دولار.

وعبر رسالتها إلى المساهمين، قالت الشركة إن تغيير خصوصية iOS 14.5 من آبل، الذي يتطلب تمكين المستخدم لتتبع الإعلانات، كان له تأثير متزايد في إيرادات الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. ولكن ظل متواضعًا.

وقالت الشركة: لا يزال من السابق لأوانه تقييم التأثير الطويل المدى لتغييرات نظام التشغيل iOS المتعلقة بالخصوصية من آبل. ولكن تأثير عائدات الربع الثالث كان أقل من المتوقع. وقد أدرجنا تأثيرًا متواضعًا ومستمرًا في إرشاداتنا للربع الرابع.

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نمو إيرادات تويتر بنسبة 37 في المئة

بلغت خسارة الشركة الصافية 537 مليون دولار. وتتضمن الخسارة في هذه الفترة رسومًا صافية متعلقة بالتقاضي لمرة واحدة قدرها 766 مليون دولار للربع الثالث.

وتتعلق الرسوم بموافقة الشركة على تسوية دعوى قضائية جماعية تزعم تقديم معلومات مضللة عن تفاعل المستخدم للمستثمرين.

وارتفعت أسهم الشركة، حيث شجع المستثمرون التوجيه الإيجابي للربع الرابع وأن تأثير iOS 14.5 لم يكن بهذه الحدة.

وتتوقع تويتر للربع الرابع أن تتراوح الإيرادات بين 1.5 مليار دولار و 1.6 مليار دولار. وأن يتراوح الدخل التشغيلي بين 130 مليون دولار و 180 مليون دولار.

وقال جاك دورسي في بيان: نعمل على تحسين التخصيص وتسهيل المحادثات وتقديم الأخبار ذات الصلة وإيجاد طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في الحصول على أموال عبر المنصة.

وارتفعت عائدات إعلانات تويتر بأكثر من 41 في المئة لتصل إلى 1.14 مليار دولار. مع زيادة إجمالي التفاعلات الإعلانية بنسبة 6 في المئة عن العام السابق.

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