اعتقال 150 شخصًا بعد إغلاق سوق DarkMarket

أدى تحقيق استمر 10 أشهر بعد إغلاق أكبر سوق غير قانوني عبر الويب المظلم، DarkMarket، إلى إلقاء القبض على 150 من بائعي المخدرات والمشترين المشتبه بهم.

وتم إيقاف DarkMarket في وقت سابق من هذا العام كجزء من عملية دولية. وتفاخر الموقع بنحو 500000 مستخدم وسهل نحو 320000 معاملة، وفقًا لتقارير وكالة تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، يوروبول.

وقام العملاء بشراء وبيع كل شيء من البرامج الضارة ومعلومات بطاقات الائتمان المسروقة إلى الأسلحة والمخدرات.

وعندما ألقت السلطات الألمانية القبض على المشغل المزعوم للموقع في شهر يناير من هذا العام، صادرت أيضًا أدلة قيمة على المعاملات التي أدت إلى اعتقال اللاعبين الرئيسيين هذا الأسبوع.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية واليوروبول، شهدت عملية Dark HunTor قيام جهات تطبيق القانون باعتقالات عديدة في الولايات المتحدة (65) وألمانيا (47) والمملكة المتحدة (24) وإيطاليا (4) وهولندا (4) وفرنسا (3) وسويسرا (2) وبلغاريا (1).

وتم الاستيلاء على أكثر من 31.6 مليون دولار من النقد والعملات المشفرة خلال الاعتقالات، بالإضافة إلى 45 سلاحًا ناريًا ونحو 234 كيلوغرامًا من المخدرات بما في ذلك الكوكايين والمواد الأفيونية والأمفيتامين و MDMA والفنتانيل.

وبحسب وزارة العدل: هناك عدد من التحقيقات لا تزال جارية. وكجزء من العملية، أغلقت السلطات الإيطالية أيضًا سوقين آخرين للويب المظلم – DeepSea و Berlusconi.

كما اعتقلت أربعة إداريين مزعومين واستولت على 3.6 ملايين يورو (4.17 ملايين دولار) من العملات المشفرة.

وكان الويب المظلم يعتبر في يوم من الأيام ملاذًا آمنًا نسبيًا لأولئك الذين يبيعون ويشترون المخدرات. ولكن شهدت عمليات دولية مثل Dark HunTor اعتقالات منتظمة للمشتبه بهم وإغلاق سريع للأسواق.

اقرأ أيضًا: إزالة السوق الأكبر في الويب المظلم DarkMarket

مصادرة ملايين الدولارات من DarkMarket

أصبحت قائمة أسواق الويب المظلم المغلقة في السنوات الأخيرة واسعة النطاق. بما في ذلك Dream و WallStreet و White House و DeepSea و Dark Market.

وبالرغم من أن وكالات تطبيق القانون يجب أن تواصل اللحاق بمثل هذه المواقع، مع ظهور أسواق جديدة بمجرد إغلاق الأسواق القائمة، فإن القيام بذلك يجعل من الصعب على المشترين والبائعين بناء أعمال ثابتة.

وقال نائب المدير التنفيذي للعمليات في يوروبول: الهدف من مثل هذه العمليات هو إخطار المجرمين الذين يعملون عبر الويب المظلم.

ويمتلك مجتمع تطبيق القانون الوسائل والشراكات العالمية لكشف المجرمين ومحاسبتهم على أنشطتهم غير القانونية. حتى في المناطق المظلمة عبر شبكة الإنترنت.

اقرأ أيضًا: اختفاء أحد أسواق الويب المظلم الكبرى في ظروف غامضة