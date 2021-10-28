أمازون تحدث Echo Frames لتسهيل إجراء المكالمات

أعلنت شركة أمازون عن تحديث Echo Frames، وهي النظارات التي تدعمها أليكسا والمجهزة بمكبرات صوت وميكروفونات صغيرة، بميزات جديدة لجودة الحياة مثل القدرة على الاستيقاظ تلقائيًا من وضع السكون الموفر للطاقة عند وضعها على وجهك، و اختصار للاتصال سريعًا بجهة اتصال من اختيارك.

ومع تزايد عدد سماعات الأذن والنظارات الذكية وأنواع أخرى من التقنيات القابلة للارتداء التي تميل إلى المساعدين الافتراضيين، فليس من المستغرب أن تواصل شركة أمازون الاستثمار في Echo Frames.

ولم تكتف الشركة بتوسيع عدد الأنماط المتاحة للاختيار من بينها، بل أطلقت أيضًا تحديثًا للبرنامج يضيف العديد من الميزات الجديدة والمفيدة.

وعندما أصبحت Echo Frames الذكية متاحة على نطاق واسع لأول مرة، فإنه لم يكن هناك الكثير من الأنماط والألوان والأحجام للاختيار من بينها.

ويتم طرح الميزات الجديدة في العاشر من شهر نوفمبر. وهو نفس اليوم الذي تصدر فيه أمازون ألوانًا جديدة الكوارتز الرمادي والأزرق الباسيفيكي من Echo Frames مقابل 249.99 دولار.

وإلى جانب إطارات Tortoiseshell الحالية. تتوفر هذه الألوان الجديدة مع خيارات عدسة جديدة للنظارات الشمسية المستقطبة ومرشحات الضوء الأزرق مقابل 269.99 دولار.

ويمكنك الآن طلب إطارات Modern Tortoise Echo الحالية إما باستخدام النظارات الشمسية أو العدسات ذات الضوء الأزرق.



وتم إطلاق خيارات العدسات هذه في وقت سابق من هذا العام. ولكن كانت متوفرة حتى الآن مع خيار الإطار الأسود فقط.

أمازون تضيف ألوانًا وميزات جديدة إلى Echo Frames

تشمل الميزات الجديدة الأخرى القدرة على الاتصال بجهة اتصال ذات أولوية بضغطة طويلة بسيطة على لوحة اللمس الخاصة بـ Echo Frames. والقدرة على تغيير كلمة تنبيه Echo Frames من أليكسا إلى Echo.

ويتم أيضًا تحديث ميزة مستوى الصوت التلقائي للنظارات. ويتم ضبطها خلال جلسة الاستماع للتغلب على الضوضاء المحيطة العالية، وليس في البداية فقط.

وتدخل النظارات تلقائيًا في وضع السكون عندما تقلبها رأسًا على عقب. ولكن يكون من السهل الآن إيقاظها بمجرد وضعها على وجهك.

وتتوسع ميزة المراسلة النصية دون استخدام اليدين المتوفرة عبر نظام التشغيل أندرويد لتشمل نظام التشغيل iOS في الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك تقول الشركة إن الميزات الجديدة تأتي إلى مالكي Echo Frames الجدد والحاليين.

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