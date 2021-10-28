حققت سلسلة ألعاب Far Cry نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وعرفت بأنها واحدة من أهم سلاسل الألعاب التي تمت صناعتها على الإطلاق، وساهمت هذه السلسلة في جعل شركة يوبي سوفت واحدة من أهم شركات الألعاب.

وتقدم اللعبة تجربة ممتازة مع عناصر الأكشن والتصويب ضمن عالم مفتوح. كما أنها قدمت قصصًا تجابه قصص الأفلام والمسلسلات. وذلك حيث ظهرت مجموعة من الشخصيات المحبوبة ضمن هذه السلسلة.

وقد تم تطوير عدد كبير من ألعاب Far Cry خلال السنوات الأخيرة، وهذا هو المتوقع من عنوان ناجح بهذا الشكل. وخلال هذا المقال نشارككم ترتيب ألعاب Far Cry من الأسوأ للأفضل، مع التركيز على الأجزاء الهامة.

اقرأ أيضًا: هل تنجح لعبة UFL في منافسة FIFA و eFootball

ألعاب Far Cry مرتبة من الأسوأ للأفضل

1– لعبة Far Cry Vengeance

يعرف جزء Vengeance بأنه الجزء الأسوأ ضمن السلسلة. وقد تم تطوير هذا الجزء بشكل حصري لجهاز الألعاب Wii من شركة نينتندو، وكان عبارة عن إعادة صنع لجزء Instincts والذي يظهر ضمن هذه القائمة أيضًا. واشتهر هذا الجزء بالذكاء الاصطناعي الغبي، والرسومات السيئة. تم إطلاق هذا الجزء في 2006.

2– لعبة Far Cry Instincts

هذا الجزء كان حصريًا لمنصة إكس بوكس، وكان يمثل إعادة تطوير للعبة Far Cry الأولى. وكما سلف الذكر فإن هذا الجزء لم يكن من الأجزاء المفضلة. وعانت اللعبة من مشكلة كونها خطية أكثر من اللازم مما سلبها عنصر العالم المفتوح والذي كان يميزها في الأساس. خرج علينا هذا الجزء في 2005.

اقرأ أيضًا: أفضل ألعاب المنصات للهواتف الذكية في 2021

3– أولى ألعاب Far Cry

هذا الجزء هو الجزء الأول والرئيسي من سلسلة الألعاب الشهيرة. كما أنه قد جاء من تطوير Crytek وتم نشره من طرف يوبي سوفت. وقد قدم هذا الجزء قصة مميزة، إلى جانب الرسومات ومحرك الألعاب المميز في ذلك الحين. وكان الجزء يقدم أداء جيد للذكاء الاصطناعي. وقد تم إطلاق هذا الجزء في عام 2004.

4– لعبة Far Cry 2

حقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا، خصوصًا أنه قد توفر لمنصة بلاي ستيشن، والحاسب الشخصي، وإكس بوكس في نفس الوقت. لكن نظرًا لقِدم اللعبة والتي تم إطلاقها في عام 2008 فإنها لم تعد تلائم اللاعبين حاليًا.

اقرأ أيضًا: مقارنة بين حواسيب الألعاب المكتبية والمحمولة

5– لعبة Far Cry 5

تأتي هذه اللعبة في مرتبة متقدمة نسبيًا، خصوصًا أن الترتيب هو من الأسوأ للأقدم. وهذا بالرغم من أنها حديثة الإطلاق، حيث تم إطلاقها في 2018. إلا أن اللعبة قد قدمت قصة سيئة وتجربة لعب غير مثالية.

6– إصدارات Primal و New Dawn

تم إطلاق إصدارات Primal و New Dawn في 2016 و 2019 على الترتيب. ويظهر من الأسماء أنها لم تكن إصدارات رئيسية نظرًا لأنها لم تحمل أرقامًا. ولكن هذه الإصدارات قد عانت من مشاكل متعددة مثل ضعف تقنيات القتال وضعف الذكاء الاصطناعي والقصة غير المتماسكة، لكنها تظل ألعاب جيدة ضمن السلسلة.

اقرأ أيضًا: ما نعرفه حول دخول نتفليكس لمجال الألعاب الإلكترونية

7– الإصدار الأخير Far Cry 6

طبقًا لتصويتات اللاعبين فإن الإصدار السادس والأحدث لا يأتي في مقدمة تلك القائمة. وذلك بالرغم من أنه يقدم أحدث رسومات ممكنة. وذلك نظرًا لأن بعض الإصدارات الأقدم لازالت مقربة للاعبين أكثر. ولكن وبشكل عام قدمت اللعبة قصة ممتازة، ورسومات جذابة وتجربة لعب جيدة.

8– إصدار Far Cry 4

يأتي هذا الإصدار في المرتبة قبل الأخيرة، وهو الإصدار المتأثر بالهند والنيبال ضمن تجربة اللعب. وقد قدم هذا الإصدار واحد من أفضل الشخصيات الشريرة في مجال الألعاب. كما أنه قدم رسومات ممتازة وقصة ممتازة، وقد أشادت به جميع التقييمات.

9– أفضل لعبة ضمن السلسلة

تعرف لعبة Far Cry 3 بأنها أفضل إصدارات اللعبة حتى وقتنا الحالي، وقد ظل الأمر كذلك حتى بعد إطلاق الإصدار السادس. وقدمت اللعبة رسومات ممتازة إلى جانب قصة متماسكة إلى أبعد حد، مع تقديم شخصيات روائية ممتازة، وهذا إلى جانب توفيرها لكلًا من PS3 و Xbox 360 و PC والأجيال الأحدث.

اقرأ أيضًا: Genshin Impact تعلن تفوق الصينيين وتهدد المنصات المنزلية