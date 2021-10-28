تعتبر منصة الهواتف الذكية واحدة من أهم منصات الألعاب حاليًا، وذلك ببساطة لأن أي شخص يمتلك هاتف ذكي يمكنه أن يستمتع بتشكيلة كبيرة من الألعاب في مختلف التصنيفات، وألعاب أندرويد المتنوعة تعد مثالًا واضحًا على ذلك.

كما أن معظم الألعاب التي يتم إطلاقها على نظام أندرويد يتم إطلاقها أيضًا على نظام تشغيل iOS لهواتف آيفون. وهو ما يتيح للاعبي الهواتف الذكية أن يلعبوا بشكل جماعي أيًا كانت المنصة، على عكس الوضع بالنسبة لمنصات الألعاب المنزلية.

وخلال الأسابيع الماضية تم إطلاق مجموعة كبيرة من الألعاب الجديدة، وتتنوع تلك الألعاب من حيث التصنيف وطريقة اللعب في العموم. وفي هذا المقال نشارككم أبرز تلك الألعاب.

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ألعاب أندرويد جديدة تستحق التجربة

1. لعبة Dream Park Story

تقدم هذه اللعبة تجربة لعب مميزة من استوديو Kairosoft، وتسمح اللعبة للاعب ببناء حديقته الخاصة من الصفر حتى الوصول إلى المستوى المطلوب لها، إلى جانب إمكانية توظيف العمال وتنظيم العمل بشكل عام. وتتناسب هذه اللعبة مع معظم الأعمار وتعمل على معظم الأجهزة.

2. لعبة Sky Warriors: Airplane Combat

تلائم هذه اللعبة أذواق عدد كبير من المستخدمين. حيث إنها تقدم تجربة طيران حربي مميزة. وتعتمد اللعبة على منافسات تجمع ثلاث لاعبين ضد ثلاث لاعبين آخرين مع الاعتماد على الطيران الحربي كسمة أساسية للعبة. وإلى جانب ذلك فإن اللعبة مجانية.

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3. لعبة Galaxy Splitter من ألعاب أندرويد الجديدة

تعود هذه اللعبة للشكل القديم والأكثر تقليدية للألعاب. حيث إنها تحاكي أجهزة ألعاب الآركيد الأقدم. كما أنها تقدم رسومات وصوتيات مقبولة إلى حد كبير. وضمن تجربة اللعب يكون مطلوبًا من اللاعب أن يقوم بترقية سفينته الفضائية وإصلاح المشاكل التي تطولها والمزيد. كما أن اللعبة تتوفر بشكل مجاني.

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4. لعبة Horror Brawl: Terror Battle Royale

تقدم هذه العلبة تجربة مميزة ضمن ألعاب باتل رويال. وتعتمد هذه النوعية من الألعاب على النجاه بشكل أساسي. كما أنها تقدم رسومات مميزة بالنسبة للعبة موجهة للهواتف الذكية. وتتضمن تجربة اللعب جمع العناصر النادرة التي تسمح بزيادة قوة الشخصية لتتمكن من النجاة والتغلب على الآخرين. وتتوفر اللعبة مجانًا وهي تعمل بشكل ممتاز على معظم الأجهزة.

5. لعبة Soccer Manager 2022

يأتي الإصدار الجديد من لعبة إدارة فرق كرة القدم المميزة Soccer Manager، كما أن هذه اللعبة لا تعد لعبة كرة قدم فعلية. لأن تجربة اللعب تعتمد على الاستراتيجية والتخطيط للأمور التي تخص كرة القدم. كما أن التجربة تشمل التحكم في جميع العناصر بما في ذلك شراء اللاعبين والمزيد.

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