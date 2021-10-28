أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

يتضمن متجر جوجل بلاي مئات الآلاف من التطبيقات، ونحاول من خلال السلسلة الأسبوعية هذه عرض أفضل التطبيقات المجانية لمستخدمي هواتف أندرويد.

وتتنوع تطبيقات متجر جوجل بلاي بين الألعاب والإنتاجية وتحرير الفيديو والصور وغيرها من التصنيفات الأخرى.

تطبيق Nova Launcher

تمتاز هواتف أندرويد بقابليتها الكبيرة للتخصيص والتعديل، حيث تستطيع التعديل على واجهة الهاتف وتغييرها كثيرًا دون بذل مجهود كبير.

وذلك بفضل مجموعة من الواجهات الخاصة التي يمكنك تثبيتها واستخدامها على هاتفك مباشرةً دون العبث بالنظام.

ويعتبر تطبيق Nova Launcher أحد أفضل هذه الوجهات التي تتيح لك تعديل الهاتف بشكل كبير والاستفادة من كل شيء فيه.

وتستطيع عبر التطبيق الوصول إلى مجموعة كبيرة من حزم الأيقونات وتثبيتها في هاتفك دون أي مجهود أو خبرة برمجية بنظام أندرويد.

ويمتاز التطبيق بكونه مجانيًا، وتوجد نسخة مدفوعة تفتح لك اختيارات تخصيص أكبر قليلًا.

تطبيق Podcast addict

يعتبر هذا التطبيق مخصصًا للمستخدمين محبي الاستماع إلى البودكاست والبثوث الصوتية، وهي إحدى أنواع المحتوى الرائجة حول العالم.

ويضم هذا التطبيق مكتبة واسعة للغاية من جميع البوكاست التي يمكنك أن تفكر فيها من مختلف دول العالم، حيث يمتاز بمكتبه الواسعة جدًا.

كما أنه يقدم واجهة مستخدم سهلة وبسيطة الاستخدام، وتستطيع عبرها تحميل البودكاست والاستماع إليها لاحقًا.

وذلك بالإضافة إلي إمكانية تشغيل البودكاست عبر الأجهزة الخارجية مثل كروم كاست وأندرويد أوتو وغيرها من الأمور المميزة.

ينتمي هذا التطبيق إلى فئة مشغلات الموسيِقى، حيث تستطيع عبره تشغيل المقاطع الموسيقية المخزنة في هاتفك بكل سهولة.

كما يمتاز التطبيق بمعدل موسيقي مميز مع القدرة على التوصيل بالكثير من الأجهزة الموسيقية الخارجية مثل Quad Dac أو أندرويد أوتو.

ويمتلك التطبيق واحدة من أفضل الوجهات التي يمكنك استخدامها في تطبيقات المشغلات الموسيقية، وهذا ما يدفع المستخدمين للتحويل إليه مباشرةً.

يعتبر هذا التطبيق مستكشف لملفات الهاتف، حيث تستطيع عبره الوصول إلى جميع الملفات المخزنة في ذاكرة هاتفك حتى تلك المغلقة خلف النظام.

كما يمتاز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وأنيقة تتبع لغات التصميم الحديثة من جوجل، ويوفر لك مجموعة من الاختيارات الإحترافية.

وتستطيع تحميل التطبيق في نسخة مجانية للتجربة أو شراءه بسعر زهيد عبر متجر تطبيق جوجل بلاي مباشرةً.