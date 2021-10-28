أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

نعود إليكم مع مجموعة من اختياراتنا لأفضل تطبيقات متجر آب ستور التي يمكنك تحميلها واستخدامها عبر هواتفكم.

ونقدم لكم هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تساعدك على تغيير شكل آيفون واستخدامه بشكل أفضل.

وتتنوع التطبيقات التي نقدمها بين المجانية و المدفوعة أو المجانية مع مشتريات داخل التطبيق، ونقوم بتنبيهك لحالة كل تطبيق.

تعتبر الأدوات المصغرة جزءًا هامًا من أنظمة آبل الجديدة تحديدًا منذ iOS 14، وتقوم الشركة كل عام بزيادة عدد الأدوات المصغرة واستخدامها.

لذلك يأتي WidgetSmith ليساعدك في تصميم الأدوات المصغرة كما ترغب ووضعها في الشاشة لتستفيد منها بأقصى إستفادة.

وتستطيع عبر هذا التطبيق إنشاء أدوات مصغرة تضم صور ونصوص ومقتبسات إلهامية وغيرها من الأمور التي تساعد في تخصيص الهاتف.

ويمكنك تحميل التطبيق واستخدامه مجانًا عبر متجر آب ستور.

إذا كنت تحب قراءة الكتب بشكل كبير ولكن تواجه مشكلة في البحث عن العناوين الجديدة المناسبة أو التوجه إلى المكتبة في جوار منزلك.

فإن هذا التطبيق مصمم ليساعدك على قراءة الكتب وجمع المكتبة التي ترغب بها بكل سهولة، حيث تستطيع عبر هذا التطبيق اقتراض الكتب عبره.

ويمكنك قراءة الكتب عبر التطبيق مباشرةً دون الحاجة لتحميل تطبيقات منفصلة أو تحميل أي ملف منفصل، كما يضم التطبيق مكتبة صوتية أيضًا.

يساعدك هذا التطبيق على تعديل الصور ذات تنسيق Raw أو ProRAW الناتجة عن هواتف آيفون المختلفة، ويوفر لك أدوات قوية.

كما تستطيع عبر هذا التطبيق اختيار مجموعة من الألوان والتعديلات المختلفة على مواصفات الصورة ومن ثم تطبيقها على مجموعة من الصور دفعةً واحدة.

ويمتاز هذا التطبيق بكونه مجانيًا للاستخدام، ولكن يوفر التطبيق مجموعة من الاشتراكات الشهرية التي تعطيك مميزات إضافية.

يعتبر هذا التطبيق من أوائل تطبيقات المصادقة الثنائية المتاحة عبر الإنترنت، ويوفر لك التطبيق واجهة استخدام سهلة.

كما يستطيع إدارة أكثر من حساب توثيق ثنائي معًا بطريقة سهلة وواضحة ويخزن البيانات بشكل سهل حتى تستطيع الوصول إليها بسهولة.

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