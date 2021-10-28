تختلف تصنيفات الألعاب كثيرًا عن بعضها البعض، لكن يظل تصنيف ألعاب تقمص الأدوار RPG واحدًا من أهم التصنيفات، بما في ذلك التصنيفات الفرعية الخاصة به مثل Gacha RPGs والتي تمكنت من منافسة ألعاب في غاية الشهرة مثل Clash of Clans على الهواتف الذكية.

وحاليًا يمكن وصف هذا التصنيف بأنه التصنيف المسيطر على اللاعبين المحترفين الذين يستخدمون منصة الهواتف الذكية. وهو تصنيف منافس بشكل مباشر لتصنيف Battle Royale وهي ألعاب البقاء على قيد الحياة مثل PUBG Mobile و CoD.

وفي هذا المقال نشارككم مجموعة من أفضل الألعاب القتالية ضمن تصنيف RPG والتي تضم عناصر تجميع العناصر داخل الألعاب من ناحية، وعناصر تبادل الأدوار من ناحية أخرى.

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أفضل ألعاب RPG القتالية للهواتف الذكية

1– لعبة Raid: Shadow Legends

تميزت لعبة Raid: Shadow Legends بشكل كبير ضمن منصة الهواتف الذكية، وذلك لما تقدمه من تجربة لعب احترافية كنا لا نراها إلا في منصات الألعاب المنزلية. وتدور أحداث اللعب ضمن عالم يضم العفاريت والفايكنج والحروب فيما بينهم.

2– لعبة Dragon Quest Tact

تتميز هذه اللعبة ضمن تصنيف ألعاب gacha RPG حيث إنها تعتمد على جمع فريق من الوحوش ومن ثم استخدامهم في النزاعات، وذلك ضمن عالم لعبة Dragon Quest الشهير. ولذلك فإن هذه اللعبة مناسبة بشكل كبير للمهتمين بألعاب Dragon Quest.

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3– لعبة Genshin Impact أبرز ألعاب RPG

حققت لعبة Genshin Impact نجاحًا غير مسبوق في مجال ألعاب الهواتف الذكية، وتوصف بأنها أضخم إطلاق لهذه المنصة منذ سنوات. وتضم اللعبة عالمًا مفتوحًا مع عناصر RPG متكاملة إلى جانب عناصر قتالية مختلفة. وإلى جانب ذلك فإن اللعبة تعد الأكثر نجاحًا من ناحية، والأكثر جودة من حيث الرسومات من ناحية أخرى.

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4– لعبة MARVEL Strike Force

تعرف لعبة MARVEL Strike Force بأنها واحدة من أهم ألعاب الهواتف الذكية المرتبطة بعالم مارفيل السينمائي. وتضم اللعبة عناصر RPG متكاملة إلى جانب الرسومات الجذابة والجمع الجيد بين شخصيات عالم مارفيل.

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5– لعبة Age of Magic

حققت لعبة Age of Magic نجاحًا كبيرًا، وهي تتشابه مع اللعبة السابقة من نواحي عديدة. وهي تتيح للاعبين شخصيات ممتازة ليتم اللعب بها، وهذا ما يجعلها لعبة مميزة ضمن تصنيف gacha RPG كذلك.