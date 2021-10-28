أفضل ألعاب تقسيم الشاشة لبلاي ستيشن

تحتفظ ألعاب تقسيم الشاشة بأهمية كبيرة على الرغم من انتشار الألعاب التي تعتمد على الإنترنت. وذلك حيث إن هذا النوع من الألعاب يسمح للاعبين باللعب مع بعضهم البعض في نفس الوقت وعلى نفس الشاشة.

كما أن مطوري الألعاب لازالو يتيحون ألعابًا ممتازة تدعم هذا النوع من اللعب الجماعي. وذلك على الرغم من أن عددًا كبيرًا من اللاعبين قد أصبحوا يفضلون اللعب عبر الإنترنت. إلا أن بعض ألعاب تقسيم الشاشة تقوم بتقسيم الشاشة حتى ولو كان الأمر عن بعد.

وذلك حيث إن كل لاعب وحتى ولو كان يستخدم شاشة خاصة به يستطيع أن يرى شاشة اللاعب الذي يلعب معه، وبذلك يتم الشاشتين عن بعد. وفي هذا المقال نوضح لكم أفضل ألعاب تقسيم الشاشة المتاحة حاليًا لمنصة بلاي ستيشن.

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أفضل ألعاب تقسيم الشاشة

1– لعبة A Way Out

تعرف لعبة A Way Out بأنها واحدة من أبرز الألعاب ضمن هذا التصنيف، إن لم تكن أبرزها. وتسمح اللعبة للاعبين بأن يلعبا بشكل جماعي سواء على نفس الشاشة أو عن بعد بالاعتماد على الإنترنت.

وتتمحور قصة اللعبة حول شخصين يحاولان الهروب من السجن بالاعتماد على بعضهم البعض. كما أن اللعبة تقدم عناصر الأكشن والألغاز بشكل ممتاز، وذلك ضمن رسومات مميزة إلى حد كبير.

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2– لعبة Borderlands

تتيح هذه اللعبة، وتحديدًا ضمن إصدار Borderlands: The Handsome Collection المجمّع، تجربة لعب جماعية مميزة. وتتميز اللعبة بأنها واحدة من ألعاب منظور الشخص الأول القليلة التي تسمح بتقسيم الشاشة بين لاعبين.

وذلك الإصدار المجمع يضم إصداري Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel وكلاهما يدعم تقسيم الشاشة بشكل ممتاز. وإلى جانب ذلك فإن هذه اللعبة عمومًا تقدم أداءًا ممتازًا فيما يخص الرسوم والقصة.

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3– لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War

تتيح لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War والتي تعد الإصدار الأحدث ضمن سلسلة الألعاب الشهيرة وضع تقسيم الشاشة لكن ضمن أوضاع لعب معينة وهي الوضع التنافسي ووضع الزومبي. كما أن وضع الزومبي على وجه التحديد يقدم أفضل أداء ممكن نظرًا لأنه قائم على اللعب الجماعي.

4– ألعاب تقسيم الشاشة: Divinity

تأتي لعبة Divinity: Original Sin 2 ضمن تصنيف RPG المحبوب لملايين اللاعبين، وهي أولى الألعاب ضمن هذا التصنيف في هذه القائمة. وتدعم اللعبة وضع فصل الشاشة ضمن تجربة لعب جماعية وتعاونية ممتازة. وضمن تجربة اللعب تسمح اللعبة للاعبين باستكشاف العالم الخاص بها واتخاذ القرارات بشكل جماعي.

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5– لعبة It Takes Two

تأتي تلك اللعبة الممتازة لتكرار تجربة لعبة A Way Out، وتقدم اللعبة وضع اللعب الجماعي فقط، أي أنها لعبة مخصصة لهذا الغرض دونًا عن غيره. وتقدم اللعبة تجربة لعب مميزة ورسومات مميزة مع بعض العناصر الاجتماعية المؤثرة.

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