أسباب تدفعك إلى اقتناء ماك بوك برو الجديد

أعلنت آبل في مؤتمرها الماضي في شهر أكتوبر عن حواسيب ماك بوك برو الجديدة والتي تستخدم معالجات آبل الجديدة.

وتأتي الحواسيب الجديدة بمجموعة من المميزات الإضافية المستخدمة فيها والتي تجعل اقتنائها أمرًا مناسبًا للكثير من المستخدمين.

لذلك نستعرض معًا مجموعة من أهم مميزات الأجهزة الجديدة الخاصة بآبل، وتوجد هذه المميزات في الأجهزة ذات 14 بوصة أو 16 بوصة على حد سواء.

أهم مميزات أجهزة ماك بوك برو الجديدة من آبل

لا تختلف مواصفات ماك بوك برو 14 أو 16 كثيرًا، ويكمن الإختلاف الأكبر في حجم الشاشة بالإضافة إلى المعالج والذواكر.

لذلك فإن أغلب هذه المميزات موجودة في الحجمين من الأجهزة وتستطيع الاستفادة بها مهما كان الحجم الذي تقرر شراءه.

شاشة Mini Led المميزة

تمتلك حواسيب ماك بوك برو الجديدة شاشة من نوع Mini LED ودقة 4K HDR، وتطلق آبل على هذه الشاشة liquid Retina XDR.

وهي تعتبر إحدى أفضل الشاشات وأكثرها وضوحًا بشكل عام بين جميع الأجهزة التي تقدمها آبل، لذلك فإنها مناسبة للمصورين.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وتقنية Promotion الخاصة بآبل، وهي المرة الأولى التي نرى فيها شاشة حاسوب تدعم Promotion من آبل.

وتستطيع الشاشة الوصول إلى درجة وضوح تصل إلى 478.8 نقطة بحسب أغلب الإختبارات التي تمت مؤخرًا على الشاشة.

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عودة المنافذ في ماك بوك برو

أعلنت آبل عن حواسيب ماك الجديدة مع مجموعة من المنافذ القديمة التي كانت اختفت مع إطلاق النماذج الأحدث والاعتماد على USB C.

لذلك تجد في الحاسوب منفذ MagSafe لشحن الجهاز، بالإضافة إلى 3 منافذ USB4 مع منفذ سماعات رأس ومنفذ HDMI.

بالإضافة إلى منفذ قارئ لبطاقات SD لتتمكن من الاستفادة منها كما ترغب ونقل الصور مباشرةً من الكاميرا إلى الحاسوب.

أداء المعالج القوي

يتحدث الجميع عن الأداء المذهل لمعالجات M1 Max الجديدة من آبل، ولكن في الحقيقة فإن M1 Pro يقدم أداءً قويًا أيضًا.

ويعتبر هذا المعالج مناسبًا لمعظم المستخدمين، حيث لن تحتاج للقوة المفرطة التي يوفرها Max إلا إن كنت محترفًا للغاية.

كما يمكنك الاعتماد على أداء معالج M1 Pro في أكثر من المهام اليومية المعتادة التي كان يقوم بها M1.

كاميرا أمامية بدقة 1080P



قررت آبل أخيرًا الانتقال من كاميرا 720P المزعجة في جميع حواسيبها إلى كاميرا 1080P، وذلك لتواكب اهتمام العالم بمحادثات الفيديو.

وتستطيع الكاميرا الجديدة نقل الصورة بشكل جيد وواضح للغاية، كما أنها تستفيد من مميزات Monterey الجديدة عبر عزل الخلفية أثناء محادثات Facetime.

لذلك تعتبر هذه الأجهزة مناسبة للغاية لمحادثات الفيديو الطويلة والاجتماعات الطويلة التي تحتاج فيها لنقل صورتك بأوضح وأفضل دقة ممكنة.

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