Anker تقدم ملحقات MagSafe جديدة لأجهزة آيفون

تعمل الكثير من الشركات التقنية على تقديم ملحقات جديدة تستخدم تقنية MagSafe لتصلح مع أجهزة آيفون الجديدة.

وذلك لأن آبل بدأت تركز على هذه التقنية وقامت بدعمها من أغلب أجهزتها الذكية مثل الهواتف والساعات الذكية بالإضافة إلى ماك بوك برو الجديد.

وتعمل تقنية MagSafe عبر اتصال لاسلكي مع حلقة مغناطيسية في ظهر الهاتف، وذلك حتى تجعل انتقال الطاقة أسرع من المعتاد.

بالإضافة إلى كونها تمسك بالهاتف بشكل جيد لتحميه من السقوط ولتتمكن من الحفاظ عليه وتثبيته في مكانه بشكل جيد.

وتعتبر شركة Anker من أحدث الشركات التي قدمت مجموعة متنوعة من الملحقات التي تصلح لجميع المواقف والاستخدامات.

ملحقات Anker الجديدة لأجهزة آيفون MagSafe

تعمل جميع هذه الملحقات باستخدام تقنية MagSafe من آبل، لذلك يجب أن تمتلك جهازًا يستخدم هذه التقنية، وهذا يعني أجهزة آيفون 13 و 12 فقط.

وتأتي كل قطعة ملحقة من هذه الملحقات مع رقم ثلاثي يمثل رمز الكود الخاص بالقطعة ضمن مجموعة الملحقات التي تشمل الأمور التالية:

قبضة آيفون المغناطيسية 610

تعمل هذه القبضة أو الدائرة بطريقة مشابهة لمقابض Pop Socket المعتادة، حيث تستطيع ادخال اصبعك في الحلقة لتمسك الهاتف بشكل جيد.

وبما أن هذه الحلقة تستخدم تقنية MagSafe، فإن الشركة تدعى أنها قادرة على الإمساك بأكثر من 800 جرام معًا.

لذلك تستطيع الإمساك بهاتفك بالقوة التي ترغب بها فلن يسقط الهاتف من يدك تمامًا ويظل ثابتًا مهما كانت الظروف.

وتأتي هذه القطعة بسعر 16 دولار تقريبًا، ويمكنك الحصول عليها مباشرة ً عبر موقع Anker.

الشاحن اللاسلكي للسيارة 613

يستخدم الكثيرون هواتفهم أثناء قيادة السيارة، وذلك من أجل الحصول على التوجيهات عبر تطبيقات القيادة المختلفة.

ويكون من الأفضل أن تقوم بشحن الهاتف أثناء استخدامه بهذه الطريقة، لذلك يساعدك هذا الشاحن في تثبيت الهاتف بشكل جيد.

بالإضافة إلى شحنه لاسلكيًا أثناء استخدامه في الحصول على التوجيهات أثناء القيادة وليكون دائمًا متاحًا أمامك.

وتعمل تقنية الشحن اللاسلكي عبر هذه الملحقة بقوة 7.5 واط، ويمكنك الحصول عليها بسعر 70 دولار مباشرةً عبر موقع الشركة.

بنك الطاقة الذي يعمل كقاعدة آيفون 622

يعمل بنك الطاقة هذا كقاعدة لآيفون يتم توصيلها مباشرةً بالهاتف عبر استخدام اتصال MagSafe في ظهر الهاتف.

كما يأتي بنك الطاقة هذا بحجم 5000 مللي أمبير مع قوة شحن لاسلكي تصل إلى 7.5 واط، لذلك هو أكبر في المساحة وأقل في سرعة الشحن.

وتستطيع الحصول عليه بسعر 70 دولار عبر موقع الشركة مباشرةً وذلك دون الحاجة للتوجه لأمازون أو غيرها من المواقع.

حامل آيفون مع الشحن اللاسلكي 623

يبدو هذا الحامل وكأنه سماعة خارجية تستخدمها لتستمتع بالموسيقى أثناء العمل على مكتبك، ولكن في الحقيقة هو حامل هاتف وشاحن لاسلكي في الوقت ذاته.

ويعمل هذا الشاحن بقوة 5 واط لاسلكيًا ويستطيع شحن أي جهاز يقبل تقنيات الشحن اللاسلكي المختلفة.

كما يمكنك ترك هذا الشاحن على مكتبك والصاق الهاتف به أثناء اجتماعاتك الطويلة أو مكالمات العمل الطويلة.

الحصول على نسخة أخرى مطورة من هذا الشاحن تحت رقم 633، وهي تأتي مع بنك طاقة بحجم 5000 مللي أمبير ومنفذين USB C.

مركز الشحن 637

يعمل هذا الشاحن كمركز متنوع لشحن أكثر من جهاز معًا، حيث تستطيع عبره شحن هاتفك لاسلكيًا باستخدام تقنية MagSafe وقدرة 7.5 واط.

بالإضافة إلى شحن 8 أجهزة أخرى عبر المنافذ الموجودة في خلف الجهاز، كما يمتلك الجهاز في ظهره منفذين كهرباء كاملين AC Outlet قادرين على شحن جهازين لابتوب معًا.

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