هل تنجح لعبة UFL في منافسة FIFA و eFootball

تجذب ألعاب كرة القدم ملايين اللاعبين من حول العالم، وذلك نظرًا لأنها ألعاب مناسبة للجميع وليس فقط للاعبين المحترفين. ويكفيك أن تتعلمها وتكون على علم بأساسيات كرة القدم حتى تندمج في اللعب مع الأصدقاء، وهذا سيكون وضع لعبة UFL كذلك.

وذلك حيث إن لعبة UFL كانت واحدة من أهم الألعاب التي تم الكشف عنها في افتتاحية مؤتمر Gamescom المخصص للألعاب منذ عدة أسابيع. وقد جذبت هذه اللعبة أنظار الجميع، لكن هذا ليس فقط لجودة تجربة اللعب التي تم عرضها، بل لجرأتها.

وذلك حيث إن هذه اللعبة تأتي لمنافسة ألعاب FIFA و eFooltball (PES سابقًا) بشكل مباشر. وإلى جانب ذلك فإن اللعبة لديها الكثير لما تقدمه. كما أن مطوريها قد أعلنوا أنها ستكون لعبة مجانية عادلة.

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وتأتي لعبة UFL من تطوير استوديو حديث النشأة يحمل الاسم Strikerz وتتوزع مكاتبه حول القارة الأوروبية. وقد كشف المدير التنفيذي للاستوديو يوجين ناشيلوف أن فكرة تطوير UFL ليست حديثة، بل أن اللعبة يتم تطويرها منذ خمس سنوات.

وحسبما ذكر فإن الاستوديو قد قام بتحليل السوق بشكل كبير قبل البدء في تطوير اللعبة. محددًا بذلك رغبات اللاعبين وما يبحثون عنه فعليًا في ألعاب كرة القدم. وكان الهدف وراء ذلك هو تقديم لعبة ملائمة لرؤية اللاعبين بشكل كامل.

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هل تنجح لعبة UFL في منافسة FIFA

تأتي لعبة UFL لتقديم منافس جديد لألعاب كرة القدم التي سيطرت على الساحة لسنوات طويلة. وهذا في ظل عدم دخول استوديوهات الألعاب بمختلف أحجامها لهذا السوق في ظل وجود FIFA و PES.

وحسبما ذكر المدير التنفيذي للاستوديو فإن ألعاب كرة القدم موجودة بالفعل منذ 25 عامًا. لكن بالرغم من ذلك فإن الألعاب الحالية قد فشلت في الابتكار وفي تقديم مميزات وخواص جديدة يبحث عنها اللاعبين.

كما أن ألعاب كرة القدم الحالية لم يتم تحديثها بالشكل الكافي لتتماشى مع المستجدات الواقعية في عالم كرة القدم. وقد ظهر في تصريحات المدير التنفيذي للاستوديو انتقاده لفرق التطوير العاملة حاليًا على FIFA و eFootball.

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وستقدم اللعبة الجديدة إمكانية إنشاء فرق كرة قدم خاصة بالاعتماد على أكثر من 5,000 لاعب كرة قدم مرخص داخل اللعبة، أي أن اللعبة قد نجحت بالفعل في ترخيص حقوق استخدام اللاعبين.

وتتبنى اللعبة الجديدة مفهوم “اللعب العادل” بما تقدمه من تجربة لعب مجانية مع عدم تفوق أي لاعب على الآخر إلا بالمهارة. وذلك على عكس ما يتم تقديمه في أوضاع اللعب الموجودة في FIFA حاليًا.

كما أن الاستوديو قد تعهد بتقديم تحديثات مستمرة للعبة بما في ذلك إضافة مميزات وخواص جديدة تتماشى مع واقع كرة القدم عالميًا. لكن وحتى وقتنا الحالي لم يتم إطلاق اللعبة بشكل رسمي ولم تظهر لها تجربة لعب متعمقة.