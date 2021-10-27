مميزات Monterey الحصرية لأجهزة ماك بوك M1

أطلقت آبل نظام Monterey الجديد منذ عدة أيام، وهو يعتبر أحدث نظام تشغيل تقدمه آبل لحواسيب ماك بوك M1 والأجهزة المعتادة بمعالجات إنتل.

وعلى الرغم من كون النظام يدعم أجهزة ماك بوك التي تستخدم معالجات إنتل و M1 على حدٍ سواء، إلا أن آبل قد خصصت بعض المميزات لتكون حصرية لأجهزة M1.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تخصص آبل فيها مميزات لأجهزة دون غيرها، ولكنها المرة الأولى لأجهزة ماك.

وذلك لأن أجهزة ماك تتطور بسرعة أقل من أجهزة آيفون، ولذلك كنا نرى جميع الميزات تعمل مع جميع الأجهزة معًا.

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وإليكم بعض المميزات التي لن تعمل مع أجهزة ماك التي تستخدم معالجات إنتل:

عزل الخلفية في Facetime عبر أجهزة ماك بوك M1

قدمت آبل هذه الخاصية لجميع هواتفها وأجهزة آيباد على حدٍ سواء، ولكن في أجهزة ماك هي حصرية فقط لمعالجات M1.

وتعمل هذه الخاصية على عزل الخلفية في الصورة أثناء التحدث عبر تطبيق Facetime أو أي تطبيق آخر يستخدم نفس الخوازمية.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية عبر الكثير من تطبيقات محادثات الفيديو المتنوعة والمختلفة، ولكن تطبيق Facetime يجعلها حصرية لحواسيب M1.

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تحديثات الخرائط

حصل تطبيق الخرائط من آبل على مجموعة متنوعة من التحديثات المختلفة والتي تعمل على تحسين جودة الخريطة.

وقد حصلت جميع الأجهزة والهواتف على تحديثات الخرائط مثل خريطة الكرة الأرضية التفاعلية الجديدة بالإضافة إلى التفاصيل الأكثر في خرائط المدن.

ولكن أجهزة ماك بوك إنتل لن تحصل على هذه التحديثات، حيث لن تستطيع رؤية تفاصيل المدن بشكل أفضل أو رؤية خريطة الكرة الأرضية الجديدة.

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خاصية Object Capture

تعمل هذه الخاصية على توليد أشياء وقطع عبر تقنيات الواقع الافتراضي ودمجها في الصور الطبيعية الملتقطة عبر الكاميرا لتبدو الصورة وكأنها حقيقية.

لذلك ترى في الصورة بالأعلى دب الكولا وهو يبدو واقعيًا وجزءًا من الصورة، ولكن في الحقيقة هو مولد تلقائيًا عبر تقنية Object Capture.

وقد كنت تحتاج إلى تطبيقات خاصة سابقًا لتتمكن من استخدام هذه الخاصية وتوليد الصور تلقائيًا.

ولكن بعد تحديث Monterey أصبح بإمكانك استخدامها عبر أجهزة ماك بوك M1 دون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية.

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