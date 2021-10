معاني الألوان التي تظهرها أجهزة أليكسا

يمكنك استخدام أليكسا المساعدة الصوتية لأمازون عبر أجهزة أمازون الصوتية المختلفة مثل Echo Smart أو Echo Dot.

ولكن قد تفاجئ بأن جهاز أليكسا يظهر مجموعة من الألوان الغريبة الغير معتادة، وذلك عبر ضوء LED الموجود في الجهاز.

ويمكن لأجهزة أليكسا أن تجعل ضوء LED يومض ويغلق باستمرار وبإظهار مجموعة من الألوان مثل الأخضر أو الأحمر أو الأزرق.

ويعتبر ضوء LED الموجود في أجهزة أليكسا بمثيلة ضوء تنبيهات حتى ينبهك الجهاز إلى وجود مايستدعي انتباهك، حيث يرمز كل لون إلى أمر مختلف.

معاني أضواء أليكسا المختلفة

يمثل كل ضوء مختلفة أمرًا مختلفًا لدى أليكسا، لذلك إليكم مجموعة من الألوان التي قد تظهرها أليكسا ومعناها.

الضوء الأصفر

ويعني هذا الضوء أنك تمتلك بعض التنبيهات أو أن أليكسا ترغب في إخبارك بشيء ما، وذلك مثل مجموعة رسائل أو تنبيهات مختلفة.

ويمكنك أن توجه سؤالًا للمساعدة الشخصية لتخبرك بالتنبيهات عبر قول ” Alexa What are My Notification”

أليكسا تضيء باللون الأزرق

تختلف درجة اللون الأزرق في الجهاز ولكل درجة معنى مختلف، ولكن الضوء الأشهر هو دائرة زرقاء وتدور بها نقطة بدرجة لون أخف.

ويعني هذا اللون أن أليكسا قد استمعت إليك وتعمل على معالجة طلبك، حيث يشير اتجاه النقط إلى الاتجاه الذي أتى منه صوتك.

وإذا كانت النقطة تدور بشكل مستمر في الدائرة المضيئة باللون الأزرق، فإن هذا يعني أن الجهاز بدأ بالعمل الآن.

الضوء الأحمر

إذا وجدت الجهاز يضيء باللون الأحمر، فإن هذا يعني أنه غير قادر على سماعك بسبب كون المايكروفون مغلقًا، ويجب عليك أن تفتح المايكرفون ليسمعك.

الضوء البرتقالي

يضيء اللون البرتقالي بشكل دائري، وتجده يدور باستمرار في الحلقة الدائرية للضوء، وهو يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالإنترنت.

أو أن الجهاز في مرحلة التنصيب والتثبيت الأولي، لذلك لا تقلق من الضوء البرتقالي وانتظر لدقائق أو إفحص اتصال الانترنت.

أليكسا تضيء باللون الأخضر

يعني الضوء الأخضر في أغلب الحالات أن هناك مكالمة واردة إليك، وقد تجد الجهاز يخبرك بإسم المتصل تلقائيًا، ويمكنك أن تطلب منها أن تجيب على المكالمة.

الضوء البنفسجي

يمثل الضوء البنفسجي أنك دخلت في وضع عدم الإزعاج، وأنك لن تحصل على تنبيهات المكالمات أو التنبيهات المختلفة.

وإذا ظهر لك الضوء البنفسجي أثناء تنصيب الجهاز، فإن هذا يعني أنه غير قادر على الإتصال بالإنترنت وأنه يحاول جاهدًا.

الضوء الأبيض

عندما يظهر الضوء الأبيض وتجده يتحرك للأعلى أو الأسفل، فإن هذا يعني أنك تتحكم في درجة صوت الجهاز إما عبره مباشرةً أو عبر التطبيق.

وإذا كان الضوء الأبيض يدور بشكل مستمر، فإن هذا يعني أن الجهاز دخلت في وضع حماية المنزل، ويجب عليك إغلاق الوضع عبر التطبيق.

