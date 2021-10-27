كوالكوم تعلن عن معالجها المحمول Snapdragon 695

أعلنت شركة كوالكوم عن مجموعة من رقاقات Snapdragon الجديدة عبر مجموعات منتجاتها للفئة المتوسطة والمنخفضة.

وتتضمن التشكيلة الجديدة Snapdragon 778 Plus و Snapdragon 695 و Snapdragon 680 و Snapdragon 480 Plus.

وبعد أن أصبحت هواتف 5G في متناول الجميع، تريد الشركة أن تجعل تلك الأجهزة المنخفضة التكلفة مرغوبة أكثر.

ويوفر ذلك المزيد من الخيارات لمصنعي الأجهزة عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل معالج للهاتف. كما يوفر من الناحية النظرية المزيد من الخيارات للعملاء عندما يرغبون في شراء جهاز.

وتمثل Snapdragon 695 التي تحل محل Snapdragon 690 في تشكيلة الشركة أبرز شريحة جديدة. وعلى عكس Snapdragon 690، يدعم Snapdragon 695 كلاً من إصدارات mmWave و sub-6GHz من 5G، التي من المفترض أن تساعد في تحسين سرعات البيانات حتى عبر الهواتف الأرخص ثمناً.

ويجلب التحديث زيادة كبيرة في الأداء. إذ تعد الشركة بتحسين بنسبة 15 في المئة في أداء وحدة المعالجة المركزية وتقديم رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بمعالج Snapdragon 690.

وهناك أيضًا Snapdragon 680، وهي شريحة جديدة مزودة بتقنية LTE فقط، التي تم بناؤها عبر نفس عملية 6 نانومتر الأكثر حداثة مثل Snapdragon 695.

ولا تتنافس Snapdragon 680 مع Snapdragon 695. ولكن الغرض منها هو المساعدة في سد الفجوة في تشكيلة كوالكوم للشركات التي لا تزال تبحث عن أجهزة 4G فقط. التي يمكن أن تساعد في خفض التكاليف في المناطق التي ليس لديها عمليات نشر 5G حتى الآن.

اقرأ أيضًا: ميدياتك تتخطى كوالكوم وآبل وتصبح أكبر مصنع للمعالجات

كوالكوم توفر شبكة 5G أسرع للهواتف المنخفضة التكلفة

هناك Snapdragon 778G Plus، وهي نسخة محسّنة من شريحة Snapdragon 778G التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق من هذا العام. كما تعمل Snapdragon 480 Plus على ترقية Snapdragon 480 الحالية.

وتنتقل رقاقة Snapdragon 778G Plus من تردد 2.4 جيجاهرتز إلى 2.5 جيجاهرتز. بينما يزداد تردد Snapdragon 480 Plus من 2.0 جيجاهرتز إلى 2.2 جيجاهرتز.

ومن المتوقع إطلاق جميع منصات الرقاقات الأربع الجديدة في وقت لاحق في الربع الرابع من عام 2021. وذلك بالتعاون مع الشركاء HMD وهونر وموتورولا وأوبو وفيفو وشاومي. الذين أبدوا اهتمامهم باستخدام بعض شرائح Snapdragon الجديدة.

اقرأ أيضًا: كوالكوم تكشف عن aptX Lossless لأجهزة البلوتوث