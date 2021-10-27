علامة Palm التجارية تعود للحياة مرة أخرى

بعد إطلاق Palm Phone في عام 2019، عادت العلامة التجارية بالم Palm مرة أخرى بمنتجها الجديد التالي. ولكن ليس هاتفًا ذكيًا آخر.

وبدلاً من ذلك، فإن الشركة الناشئة التي تمتلك الآن علامة بالم التجارية اتجهت نحو سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية.

وتتوفر Palm Buds Pro للطلب المسبق بدءًا من الآن مقابل 99 دولار، بالرغم من أنها ترتفع لاحقًا إلى 129 دولار.

وتحصل مقابل هذا السعر على سماعات الأذن المزودة بإلغاء الضوضاء، ومكبرات صوت بحجم 10 ميليمتر، ومقاومة الماء والعرق IPX4.

وتقول العلامة التجارية إن سماعات الأذن تتلاءم مع فلسفة المنتج الخفيف الوزن التي بدأت بهاتف Palm Phone الصغير المصنوع من TCL، الذي لم يعد متاحًا.

وبالنسبة لمن يصنع Palm Buds Pro، قالت الشركة: تصنع بالم منتج Palm Buds Pro بدعم من الموردين المقيمين في الصين.

ومن خلال البحث السريع عبر أمازون، ظهرت سماعات الأذن هذه بتصميم متطابق (دون الشعار).

ويبدو أنه تصميم مرجعي شائع إلى حد ما للمصنع الأصلي للجهاز. وذلك بالرغم من أن سماعات بالم تحتوي على عدد أكبر من الميكروفونات – ثلاثة عبر كل سماعة أذن – من تلك المنتجات.

وقالت بالم في الأسئلة الشائعة حول المنتج: طور مهندسونا أحد أكثر أنظمة إلغاء الضوضاء النشطة ANC وإلغاء الضوضاء البيئية ENC المتطورة في السوق.

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Palm تقدم سماعات أذن لاسلكية حقيقية

توضح الشركة أن قيادتها تشمل مصممي Beats by Dre وسماعات الرأس الأكثر شهرة من سامسونج.

وتدعي الشركة أن السماعات تقدم صوتًا بمستوى الاستوديو بسعر مقبول إلى حد ما. وتم تقدير عمر البطارية بما يصل إلى أربع ساعات ونصف عند تمكين إلغاء الضوضاء النشط. ويمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الميزة إلى تمديد ذلك إلى 5.5 ساعات.

ويمكنك أن تتوقع أكثر من 24 ساعة من إجمالي التشغيل عند تضمين إعادة الشحن من خلال الحافظة.

وتتمتع السماعات بأوضاع لإلغاء الضوضاء والشفافية، كما أنها تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء البيئية لمساعدة الأشخاص على الجانب الآخر من المكالمة على سماعك بشكل أفضل بفضل ست ميكروفونات.

ويبدأ شحن Palm Buds Pro في أوائل شهر نوفمبر. وتأتي باللون الأسود فقط. ولكن الشركة تبيع أيضًا أغلفة سيليكون إذا كنت تفضل المزيد من الألوان.

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