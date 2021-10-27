سيجيت انتهكت العقوبات ببيعها منتجات لهواوي

قالت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الشركة المصنعة سيجيت انتهكت على الأرجح العقوبات الحكومية بشحن الأقراص الصلبة إلى الشركة الصينية المصنعة هواوي.

وأصدر أعضاء الأقلية الجمهورية في لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ تقريرًا يزعم أن الشركة تجاهلت قيود شهر أغسطس 2020 بشأن شحن مكونات أشباه الموصلات إلى هواوي، وهي فئة يزعم التقرير أنها تتضمن على الأرجح أقراص صلبة.

ويأمر التقرير الشركة بوقف الشحنات إلى هواوي. كما يحث وزارة التجارة الأمريكية على إعطاء الأولوية لتطبيق العقوبات. التي نفذتها إدارة ترامب بعد أن زعمت أن هواوي تشكل تهديدًا للأمن القومي.

واستخدمت هواوي الأقراص الصلبة من سيجيت وويسترن ديجيتال وتوشيبا في أعمال التخزين الخارجية المتنامية.

ويقول التقرير إن ويسترن ديجيتال وتوشيبا أوقفتا الشحنات بعد العقوبات. التي منعت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من بيع بعض المنتجات إلى هواوي دون ترخيص.

ولكن سيجيت قالت في عام 2020 إنها لا تعتقد أنها بحاجة إلى مثل هذا الترخيص لأقراصها الصلبة.

واستجوب الجمهوريون في الكونجرس علنًا شركات الأقراص حول هواوي في وقت سابق من هذا العام.

ويقول التقرير إن مسؤولي سيجيت أكدوا في شهر أكتوبر 2021 أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص للبيع لشركة هواوي.

وبينما قال المسؤولون إنهم توقفوا عن شحن الأقراص الصلبة إلى هواوي. ولكن لم يذكروا بالضبط متى توقفت الشحنات.

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قواعد أغسطس 2020 شددت القيود التجارية

مستشهداً بالوثائق وتقارير الصناعة، خلص التقرير إلى أنه كان من المعروف داخل صناعة التخزين أن سيجيت واصلت العمل مع هواوي بعد فترة طويلة من سريان قواعد شهر أغسطس.

ويزعم التقرير أن الشركة حصدت مكاسب غير متوقعة من خلال تجاهل العقوبات المفروضة على هواوي. ويشير التقرير إلى أن سهم الشركة زاد بنحو 86 في المئة منذ أن دخلت القاعدة حيز التنفيذ.

وبدأ الارتفاع الأولي في شهر أكتوبر 2020، بعد وقت قصير من التاريخ الفعلي، حيث يزعم أن الشركة واصلت الشحنات إلى هواوي باعتبارها المورد الأمريكي الوحيد للأقراص الصلبة.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: نلتزم بجميع القوانين السارية على أعمالها وعملياتها، بما في ذلك لوائح مراقبة الصادرات.

وأشار مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة إلى أنه ملتزم بالتحقيق في أي مزاعم بوقوع انتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشركة هواوي والصين.

وقال متحدث باسم المكتب: يمكن الإعلان عن الإجراءات في نهاية التحقيق. ونلتزم بإحاطة مكاتب الكونغرس في ختام التحقيق. ونتطلع إلى استمرار الحوار مع الكونغرس بشأن أمننا القومي ومصالحنا الاقتصادية.

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