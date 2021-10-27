سامسونج تعلن عن الألعاب السحابية لأجهزة تلفاز تايزن

أعلنت شركة سامسونج دخولها مجال الألعاب السحابية من خلال عرض لمنصة التلفاز الذكية تايزن. وجاءت الأخبار خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر مطوري الشركة.

ولكن لم تقدم سامسونج أي تفاصيل أخرى حول الألعاب التي تكون متاحة، وما هي المنصات الأخرى التي تكون متاحة عليها، أو متى يتم إطلاقها.

وتعد الألعاب السحابية مجالًا يدخله العديد من منافسيها التكنولوجيين الكبار. ولكن يمثل أيضًا مجال دخلت فيه سامسونج من قبل.

وعملت الشركة في أوائل عام 2010 مع شركة بث ألعاب تدعى Gaikai لتقديم نسخة مبكرة من الألعاب السحابية إلى أجهزة التلفاز المتطورة.

وقالت حينها الشركة: تتيح لك Samsung Cloud Gaming ممارسة الألعاب باستخدام جهاز تلفزيون واتصال بالإنترنت ووحدة تحكم فقط.

وتم إطلاق النظام في مرحلة تجريبية. ولكن قرر مالك Gaikai الجديد بعد ذلك السير في اتجاه مختلف. وكان هذا المالك هو سوني، حيث تم دمج التكنولوجيا في خدمة PlayStation Now.

وتواجه العملاقة الكورية الجنوبية في عام 2021 منافسة أكثر مما كانت تواجهه في الأيام الأولى من بعض المنافسين التكنولوجيين الكبار.

وتدير شركة جوجل خدمة ستاديا، وتعمل شركة أمازون على لونا. كما أن المزيد من الشركات التي تركز على الألعاب مثل مايكروسوفت وإنفيديا لديها عروضها الخاصة أيضًا.

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سامسونج تدخل مجال الألعاب السحابية

بالرغم من ذلك، فإن الهدف بشكل عام هو الحصول على خدمات بث الألعاب عبر أكبر عدد ممكن من المنصات مع تقديم نفس تجربة الألعاب عبر الهواتف وأجهزة التلفاز.

وفي سؤال وجواب عبر موقعها الإلكتروني، تقول سامسونج إن هدفها من خلال خدمة الألعاب السحابية هو السماح للمستخدمين بلعب أحدث الألعاب على تلفاز الشركة الذكي المجهز بمنصة تايزن.

وبحسب هذا المعلومات، فقد ينظر إلى الخدمة الجديدة على أنها خدمة حصرية جدًا. وذلك بالرغم من أن ذلك قد يتغير في المستقبل. وتوضح سامسونج أنها تعمل مع شركاء على الخدمة وأنها تستخدم تقنية الويب لتشغيلها.

وقالت الشركة: لم يتم تقييم أجهزة التلفاز في الماضي إلا على أساس الدقة والتصميم. ولكن نظرًا لأنماط الحياة المتغيرة ومتطلبات المستخدم، أصبح نوع المحتوى الذي يمكن للتلفاز توفيره أمرًا بالغ الأهمية.

وأضافت: بفضل منصة تايزن، يمكن لأجهزة التلفاز الذكية من سامسونج تزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من المحتوى الذي يناسب أي ذوق.

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