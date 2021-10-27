جميع الميزات الجديدة في iOS 15.1 لجهاز آيفون

أطلقت آبل تحديث أجهزة آيفون الجديد الذي يحمل رقم 15.1، ليكون بذلك أول تحديث كبير يصدر لهواتف آيفون منذ إطلاق آيفون 13 وiOS 15 رسميًا.

ويأتي النظام الجديد مع مجموعة من المميزات المتنوعة والمختلفة التي قامت آبل بإزالتها سابقًا من نظام iOS 15 وأجلتها.

خاصية SharePlay لجميع أجهزة آيفون

أعلنت آبل سابقًا عن خاصية SharePlay وقامت بعد ذلك بتأجيل إطلاقها، حيث لم تصدر الخاصية مع iOS 15 كما قررت.

لذلك تصدر الخاصية وتصبح متاحة لجميع أجهزة iOS 15 و iPadOS 15، وتعمل الخاصية بشكل تلقائي مع تطبيق Facetime.

كما تستطيع عبر هذه الخاصية مشاركة الشاشة الخاصة بك مع المستخدمين الآخرين عبر تطبيق Facetime أيضًا.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع تطبيقات Facetime الخاصة بأجهزة آبل، وهذا يعني أنك تستطيع استخدامها مع أجهزة ماك وآيباد.

التقاط الفيديو بتنسيق ProRes

تستطيع عبر هواتف آيفون 13 برو الجديدة أن تقوم بالتقاط مقاطع الفيديو بتنسيق ProRes الاحترافي من آبل.

وتعتبر هذه الخاصية هامة للغاية وأحد أهم مميزات آيفون 13 برو التي تجعله أحد أفضل هواتف التقاط الفيديو في الساحة.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالآيفون ومن ثم اختيار اعدادات الكاميرا وتنسيق التسجيل.

وبعد ذلك تفعيل خاصية التقاط المقاطع بتنسيق ProRes الاحترافي المميز، ولكن يختلف حجم المقطع المسموح لك بتسجيله باختلاف مساحة التخزين في هاتفك.

وذلك لأن دقيقة التسجيل الواحد بدقة ProRes تستهلك أكثر من 1.5 جيجابايت من مساحة الهاتف، لذلك يجب أن تراعي المساحة جيدًا.

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تفعيل خاصية Macro تلقائيًا

لا تعتبر هذه خاصية جديدة بشكل كامل، ولكن إصلاح لمشكلة أو خاصية تسبب في إزعاج الكثير من مستخدمي آيفون 13 برو.

فقد كانت خاصية تصوير Macro تعمل تلقائيًا دون أي تدخل من المستخدم، لذلك تجد بشكل تلقائي أن أغلب صورك Macro.

لذلك قامت آبل بتقديم زر لتفعيل وإغلاق هذه الخاصية بدايةً من iOS 15.1، ويمكنك الوصول إليه عبر تطبيق الاعدادات وبعد ذلك الكاميرا ومن ثم إغلاق زر Auto Macro.

ويشمل التحديث أيضًا بعض الإصلاحات الصغيرة على المشاكل التي ظهرت في النظام بشكل متنوع وعبر مختلف أجهزة آيفون.