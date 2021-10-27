استخدام تطبيق الاختصارات مع ماك Monterey

أطلقت آبل منذ أيام نظام ماك Monterey، وهو يعتبر أحدث نظام تشغيل لحواسيبها المختلفة، وقد أعلنت عنه سابقًا هذا العام.

ويأتي النظام مع مجموعة كبيرة من المميزات المتنوعة والمختلفة مثل تفعيل تطبيق الاختصارات داخل نظام ماك، وهو يشبه تطبيق الاختصارات في هواتف آيفون أو آيباد.

وقد بدأت آبل باستخدام تطبيق الاختصارات في iOS 14، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الاختصارات التي تستطيع تفعيلها عبر هاتفك.

وذلك للقيام بمجموعة متنوعة من المهام التي كنت تحتاج لتفعيلها يدويًا عبر التوجه إلى الإعدادات أو استخدام أي تطبيق آخر.

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تعرف على تطبيق الاختصارات واستخداماته

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون سابقًا أو جهاز آيباد، فإن تطبيق الاختصارات لا يعتبر غريبًا عنك، حيث يشبه التطبيق الموجود في الهواتف.

ويعمل التطبيق بشكل بسيط على تبسيط وتقليل الخطوات التي تحتاج لها لتفعيل أي خاصية، أو جعل الخواص تعمل تلقائيًا.

وتستطيع مشاركة الاختصارات التي تستخدمها في هواتفك مع الاختصارات الموجودة في حواسيب ماك Monterey عبر اختيار All Shortcuts.

وتجد مجموعة من الاختصارات أو نقاط البداية التي تقوم سيري باختيارها لك تلقائيًا دون الحاجة لأي تصرف منك، ويمكنك الإكمال عليها كما ترغب.

بناء الاختصارات والبدء في استخدامها

تستطيع عبر واجهة التطبيق بناء الاختصارات والبدء في استخدامها كما ترغب، ويمكنك عمل الاختصارات بطريقة مشابهة لآيفون.

ويمكنك تخصيص الاختصارات كما ترغب وجعلها تعمل في الوقت الذي ترغب فيه أو عندما تحقق شرطًا بعينه.

كما يضم التطبيق خاصية جديدة تدعى الوظائف السريعة التي يمكنك الوصول إليها عبر أي مكان في حاسوبك أو تطبيق Finder.

أو تستطيع ربط الوظائف السريعة مع اختصارات في لوحة المفاتيح من أجل تفعيلها بسهولة وشكل سريع دون الحاجة للتوجه للاختصار.

ويمكنك تفعيل الاختصارات عبر أكثر من طريقة، إما عبر الوظائف السريعة كما قلنا سابقًا أو عبر التوجه لتطبيق الاختصارات أو عبر وضع الاختصار في شريط التطبيقات أو الوظائف.

كما تستطيع تحميل الاختصارات كما ترغب من أي مكان سواءً كانت مواقع خاصة بتحميل الاختصارات أو تطبيقات خارجية تقوم بتطوير الاختصارات الخاصة بها.

تطبيق automation مع ماك Monterey

كان تطبيق Automation موجودًا في أنظمة التشغيل قبل Monterey، وكان هو التطبيق الرسمي لتنفيذ وظائف الاختصارات.

ولكن بعد إطلاق تطبيق الاختصارات، فإن آبل تحفظ مستخدميها الآن على الإنتقال إلى تطبيق الاختصارات بدل من Automation.

ويمكنك استيراد جميع الوظائف من تطبيق automation إلى تطبيق الاختصارات بسهولة وعبر ضغطة واحدة.

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