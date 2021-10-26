Zoom تتيح التسميات التوضيحية للحسابات المجانية

أعلنت شركة Zoom أنها تجلب التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها تلقائيًا (المعروفة أيضًا باسم النسخ المباشر) إلى جميع الحسابات المجانية لجعل خدمتها أكثر سهولة.

وتواجه المنصة منافسة شرسة من مايكروسوفت تيمز، وكانت الشركة تبحث عن طرق لتحسين عروضها.

وتتوفر التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها تلقائيًا باللغة الإنجليزية فقط. ولكن الشركة تقول إنها تخطط للتوسع في لغات أخرى في المستقبل.

وقالت تيريزا لاركين، مديرة تسويق منتجات الاجتماعات والمحادثات في الشركة: من المهم بالنسبة لنا أن يتمكن الجميع من الاتصال والتواصل والمشاركة بنجاح باستخدام Zoom. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز هائلة عند استخدام حلول اتصالات الفيديو دون أدوات إمكانية الوصول المناسبة.

وعرضت الشركة سابقًا نسخًا مباشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي فقط لحساباتها المدفوعة Meetings و Video Webinars.

وأثار ذلك انتقادات من دعاة إمكانية الوصول الذين لاحظوا انتشار مكالمات Zoom في كل مكان أثناء الوباء، مما ترك المستخدمين الصم مع خيارات محدودة.

ودون التسميات التوضيحية التلقائية، كان على مضيفي اجتماعات Zoom إما استخدام خدمة تسمية توضيحية تابعة لجهة خارجية أو إضافة تسميات توضيحية خاصة بهم يدويًا.

وأضافت الشركة المزيد من خيارات إمكانية الوصول خلال العام الماضي، بما في ذلك دعم برامج قراءة الشاشة والسماح بظهور مقاطع الفيديو المتعددة في نفس الوقت، مما يسمح لمترجم لغة الإشارة بأن يكون مرئيًا في جميع الأوقات، حتى عندما يتحدث مستخدم آخر في المكالمة.

ولتمكين التسميات التوضيحية في اجتماعات Zoom، يمكن لمالك حساب أو مستخدم لديه امتيازات المسؤول تسجيل الدخول إلى بوابة Zoom على الويب ومن ثم العثور على “إدارة الحساب” في قائمة التنقل.

ويجب بعد ذلك اختيار إعدادات الحساب، ومن ثم النقر على علامة التبويب الاجتماع. وضمن خيار في الاجتماع (متقدم)، بدّل خيار التسمية التوضيحية لتمكينه.

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الميزة كانت تقتصر سابقًا على حسابات Zoom المدفوعة

قالت الشركة: من المهم بالنسبة لنا أن يتمكن الجميع من الاتصال والتواصل والمشاركة بنجاح باستخدام منصتنا. لذلك نركز على إنشاء منصة يمكن للجميع الوصول إليها. تعد الميزات مثل التسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا جزءًا مهمًا من هذه المهمة.

وتعتقد Zoom أن بإمكانها تطوير تجربة مؤتمرات الفيديو التي يفضلها العملاء على المحادثات وجهًا لوجه، وهي تخطط للقيام بذلك في غضون السنوات الخمس أو العشر القادمة، كما قال الرئيس التنفيذي للشركة، إريك يوان.

وأعرب يوان عن أسفه لغياب الطقوس الاجتماعية مثل المصافحة والعناق. ولكن أشار إلى عمل الشركة على تطوير الواقع المعزز والافتراضي.

ويقول يوان: نعتقد أن اتصالات الفيديو يمكن أن توفر تجربة أفضل من الاجتماعات وجهًا لوجه في المستقبل. لم نصل إلى هناك بعد ولكن نعمل على الوصول.

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