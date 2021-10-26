macOS Monterey من آبل متاح الآن للتنزيل

أصبح أحدث إصدار من macOS Monterey متاحًا الآن للتنزيل وفقًا لشركة آبل. وكان النظام متاحًا في النسخة التجريبية العامة لعدة أشهر. ولكن إصدار الآن يعني أن الشركة تعتقد أن النظام جاهز للاستخدام اليومي.

وكما هو معتاد، أعلنت آبل عن أحدث إصدار لها من macOS Monterey في WWDC في شهر يونيو.

وتشمل الميزات الجديدة القدرة على تعيين أجهزة ماك كهدف AirPlay لتشغيل المحتوى من أجهزة آيفون وآيباد، بالإضافة إلى الاختصارات، برنامج التشغيل الآلي لنظام التشغيل iOS من الشركة.

وكانت هناك أيضًا تحسينات تم إجراؤها على فيس تايم، بالإضافة إلى ميزة Quick Note الجديدة.

ويبدو أن بعض أكبر الإضافات الجديدة للنظام، Universal Control و SharePlay، غير متاحة عند الإطلاق. وتلاحظ الشركة أن كلتا الميزتين تتوفران في وقت لاحق من هذا الخريف.

وتسمح Universal Control بسحب الملفات وإسقاطها بين العديد من الأجهزة المختلفة. كما تتيح لك أيضًا التحكم في العديد من أجهزة الشركة، بما في ذلك أجهزة ماك وماك بوك وآيباد، باستخدام نفس الفأرة ولوحة المفاتيح.

بينما تتيح SharePlay التجارب المشتركة للموسيقى والبرامج التلفزيونية والأفلام والمزيد أثناء الاتصال عبر فيس تايم.

وبمجرد توفرها، تقول الشركة إنه يمكنك استخدام الميزة مع آبل ميوزك و +Apple TV وخدمات الجهات الخارجية الشهيرة غير المسماة.

وهناك أيضًا إعادة تصميم متصفح سفاري، الذي يستخدم افتراضيًا واجهة أكثر تقليدية بدلاً من تصميم علامة التبويب الجديد الذي تم تقديمه في WWDC.

واشتكى المستخدمون الأوائل من أن التغييرات، من بين أمور أخرى، جعلت من الصعب جدًا تحديد علامة التبويب النشطة حاليًا.

macOS Monterey يجلب تحسينات شاملة للاستقرار والأداء

القائمة الكاملة للأجهزة التي يمكنها تشغيل macOS Monterey:

iMac (أواخر 2015 والإصدارات الأحدث)

iMac Pro (2017 والإصدارات الأحدث)

Mac Pro (أواخر 2013 وما بعده)

Mac Mini (أواخر 2014 وما بعده)

MacBook Pro (أوائل 2015 وما بعده)

MacBook Air (أوائل 2015 وما بعده)

MacBook (أوائل 2016 وما بعده)

وهناك عدد من النماذج التي حصلت على Big Sur في العام الماضي والتي تم استبعادها من macOS Monterey.

وتشمل هذه النماذج MacBook لعام 2015، و MacBook Air لعام 2013، و MacBook Pro في أواخر عام 2013، و iMac لعام 2014.

ولتثبيت macOS Monterey، انتقل إلى تفضيلات النظام ومن ثم تحديث البرنامج، أو ابحث عن تحديث البرنامج في Spotlight).

وإذا ظهر macOS Monterey كتثبيت متاح، فيمكنك النقر فوق زر الترقية لبدء عملية التثبيت. وإذا لم يظهر، فقد تحتاج إلى إعادة التحقق لاحقًا، حيث يستمر طرحه.

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