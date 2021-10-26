Galaxy Book تتضمن معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر

أعلنت شركة سامسونج عن ثلاث إضافات جديدة إلى حواسيبها، Galaxy Book و Galaxy Book Odyssey و Galaxy Book Pro 360 5G.

وبالرغم من أن أيًا من النماذج لا يحتوي على ميزات من شأنها أن تدهشك. ولكن تبدو وكأنها تقدم طبيعي لجهود سامسونج الأخيرة لإخراج خط Galaxy Book من مساحة المتحمسين إلى الاتجاه السائد.

تشتمل الأجهزة أيضًا على دعم شبكات الجيل الخامس

تأتي جميع الحواسيب المحمولة الجديدة مزودة بمعالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر وتوفر اتصالاً 5G. وتعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

بالإضافة إلى ذلك قدمت سامسونج مكبرات صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos وكاميرا ويب عالية الدقة بدقة 720 بكسل مع ميكروفون مزدوج.

وتشتمل الأجهزة المحمولة أيضًا على اتصال Wi-Fi 6 وتأتي في هيكل من الألومنيوم. ويتوفر Galaxy Book اعتبارًا من الآن. بينما يتوفر كل من Galaxy Book Odyssey و Galaxy Book Pro 360 5G في 11 نوفمبر.

وقالت الشركة: يحصل المستخدمون مع كل حاسب محمول على جهاز يمكن اصطحابه إلى أي مكان، ويفعل أي شيء. وذلك بفضل الشاشات والأداء المدعوم من الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، والاستمرارية السلسة مع نظام جالاكسي البيئي.

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Galaxy Book

يتميز بمعالج إنتل Core i5-1135G7 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت. كما أن لديه خيار معالج Core i7-1165G7 الذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت.

ويأتي كلا الإصدارين مع رسومات Intel Iris Xe Max. كما يأتي أيضًا بخيارات 256 جيجابايت و 512 جيجابايت SSD.

وقدمت سامسونج مكبري صوت 2 واط لصوت الستيريو، إلى جانب دعم Dolby Atmos. وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6 بالإضافة إلى منفذي USB من النوع C ومنفذين USB 3.2 ومنفذ HDMI.

ويشتمل الحاسب أيضًا على فتحة بطاقة microSD ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر. علاوة على ذلك يحتوي على بطارية بقدرة 54 واط.

كما يتميز الجهاز بهيكل معدني بالكامل ومظهر كلاسيكي. وتم تحسين المظهر الخارجي من خلال شاشة اللمس العالية الدقة بقياس 15.6 إنشًا. ويتوفر الجهاز باللون الفضي ويبدأ سعره من 749.99 دولار.

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Galaxy Book Odyssey

يأتي بشاشة بقياس 15.6 إنشًا وبدقة Full HD وزاوية عرض 170 درجة وإطار نحيف بقياس 5.4 ميليمتر.

وتتضمن الشاشة أيضًا 300 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وطلاء مضاد للتوهج. ويحتوي الجهاز على معالج Core i7-11600H، إلى جانب رسومات Nvidia GeForce RTX3050Ti Max-Q وخيارات ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت و 16 و 32 جيجابايت.

كما يحتوي الحاسب المحمول أيضًا على سعة تخزين 512 جيجابايت و 1 تيرابايت SSD. وهناك مكبرا صوت ستيريو بقدرة 2 واط جنبًا إلى جنب مع Dolby Atmos. ويتضمن الجهاز أيضًا لوحة مفاتيح Pro مزودة بمفاتيح رقمية.

ويشتمل على منفذي USB من النوع C وثلاثة منافذ USB 3.2. ويأتي أيضًا مع فتحة بطاقة microSD ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر. علاوة على ذلك يشتمل الحاسب المحمول على اتصال Wi-Fi 6E.

وقامت سامسونج بتزويده ببطارية بقوة 83 واط. ويمكنك التحكم في الأداء باستخدام تطبيق Odyssey Control المدمج، والذي يتيح لك الإشراف على استخدام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي، أو حتى مراقبة سرعة المروحة.

ويتميز الجهاز بغلاف معدني كامل. ويتوفر باللون الأسود ويبدأ سعره من 1399 دولار.

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Galaxy Book Pro 360 5G

يأتي مزودًا بشاشة من نوع AMOLED بدقة FHD وبقياس 13.3 إنشًا مع دعم اللمس. ويتم تشغيله بواسطة معالج Core i5-1130G7 مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة 256 جيجابايت.

كما أن لديه خيار معالج Core i7-1160G7، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ونسخة تخزين 512 جيجابايت. ويحتوي كلا الخيارين على رسومات Intel Iris Xe.

وللحصول على تجربة محسنة ، تم إقران الجهاز الجديد بقلم S Pen. ويحتوي الحاسب أيضًا على لوحة مفاتيح Pro.

وتشمل خيارات الاتصال اتصال Wi-Fi 6 و 5G Sub-6GHz. علاوة على ذلك يحتوي الجهاز على منفذ Thunderbolt 4 جنبًا إلى جنب مع منفذي USB Type-C ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر وفتحة بطاقة microSD.

ويحتوي الجهاز على بطارية بقدرة 63 واط. ويتميز باللون الفضي، ويبدأ سعره من 1399 دولار.

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