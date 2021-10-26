مراجعة هاتف مايكروسوفت القابل للطي Surface Duo 2

بذلت شركة مايكروسوفت جهدًا كبيرًا في تطوير Surface Duo 2، الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي، الذي أعلنت عنه في أواخر شهر سبتمبر الماضي، حيث تخلص من العديد من العيوب التشغيلية والتصميمية الموجودة في الجيل الأول.

التصميم

أعادت شركة مايكروسوفت إعادة تصميم كل جانب من جوانب هاتف Surface Duo 2 بالكامل. نتيجة لذلك يتم حماية السطح الخارجي والداخلي بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

كما تم دمج قارئ بصمات الأصابع في زر الطاقة. بينما يتمركز منفذ شحن USB-C في النصف الأيمن من الهاتف.

وجعلت هذه الإضافات الهاتف أكثر سمكًا قليلاً، ويزن 284 جرامًا، مما يجعله أثقل قليلاً من هاتف Galaxy Fold 3 من سامسونج.

وترجع الزيادة في الحجم والوزن إلى وجود بطارية بسعة أكبر من النموذج الأول تصل إلى 4449 ميلي أمبير، التي تدوم ليوم كامل بشحنة واحدة.

ويتم ربط الشاشتين بمفصل قابل للتدوير بزاوية 360 درجة، ويجعل من السهل التبديل من استخدام الشاشتين إلى الشاشة الواحدة.

الشاشة ودعم القلم الذكي في Surface Duo 2

يحتوي الهاتف على شاشتين من نوع OLED بقياس 5.8 إنشات بالداخل. وكلاهما تأتيان بدقة 1344×1892 بكسل وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

وتصبح الشاشتان عند فتح الهاتف عبارة عن شاشة واحدة بقياس 8.3 إنشات وبدقة 2688×1892 بكسل مع وجود إطار يمتد بين الشاشتين. ويمكنك ثني الهاتف مثل الكتاب أو وضعه كالخيمة.

وبالنظر إلى أن الشاشات المنحنية تظهر شاشة صغيرة عند إغلاق الجهاز، فإن مايكروسوفت تستخدم هذه المساحة كشاشة خارجية ثانوية تسمى Glance Bar.

وفي حين أنها ليست بنفس فعالية شاشة هاتف galaxy Z Fold 3 الخارجية. ولكن يمكنها عرض إشعارات المكالمات والرسائل النصية القصيرة والبريد الصوتي ومستوى شحن البطارية ومستوى الصوت.

بالإضافة إلى ذلك يدعم الهاتف جميع أقلام Surface المختلفة التي تباع بشكل منفصل. وتعتبر تجربة الكتابة باستخدام القلم الجديد أفضل بكثير مما كانت عليه في النموذج السابق.

ويعمل القلم الجديد بشكل أفضل مع تطبيقات الشركة الأصلية مثل OneNote و Sticky Notes.

النظام ودعم التطبيقات

يأتي هاتف Surface Duo 2 بإصدار نظام التشغيل أندرويد 11 الذي يوفر تجربة استخدام أفضل. وتعد الشركة بثلاث سنوات من التحديثات، بما في ذلك إصلاحات الأخطاء الشهرية وتصحيحات الأمان.

وفيما يخص التطبيقات، فإن مايكروسوفت عملت على دعم تطبيقات الألعاب بشكل كبير للاستفادة من الشاشة الكبيرة.

نتيجة لذلك يتم دعم استخدام ألعاب التي تتطلب استخدام عناصر التحكم باللمس لتعمل بشكل أفضل في الشاشة المزدوجة.

وتوصي الشركة المستخدمين بالاشتراك في خدمة Xbox Game Pass للاستفادة من بث الألعاب التي تستخدم عناصر التحكم باللمس.

وفي حال كنت لا ترغب في استخدام عناصر التحكم باللمس، فما عليك سوى إقران ذراع تحكم إكس بوكس ون ووضع هاتف Surface Duo 2 في وضع الخيمة والبدء باللعب مباشرة.

كما يمكنك الآن اختيار تطبيقات معينة لتعمل في وضع الامتداد التلقائي، أي فتحها في وضع العرض المزدوج افتراضيًا.

وأعادت الشركة بناء تطبيقات الكاميرا والصور. ويمكنك عند تشغيل تطبيق الكاميرا التقاط صورة عبر الشاشة اليمنى وعرضها في الشاشة اليسرى في الوقت نفسه.

وبمجرد الضغط على زر التحرير، تنتقل تلك الصورة إلى الشاشة اليمنى حيث توجد مجموعة كاملة من أدوات التحرير.

الكاميرا

يأتي هاتف Surface Duo 2 بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 2X.

بالإضافة إلى ذلك هناك كاميرا أمامية واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري للصورة. كما يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا و 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية.

وبالمقارنة مع النموذج السابق، فقد حسنت مايكروسوفت أداء الكاميرا، حيث تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمعالجة الصور.

وتتضمن الكاميرا كذلك ميزات الحركة البطيئة للفيديو وصور البورتريه والبانوراما والوضع الليلي الجديد.

المواصفات والأداء

يأتي هاتف Surface Duo 2 بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وثلاث خيارات لسعة التخزين الداخلية 128 و 256 و 512 جيجابايت. ولكن لا يدعم التوسعة عبر بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف اتصال 5G و Wi-Fi 6 وتقنية NFC للمدفوعات دون تلامس بالإضافة إلى اتصال Bluetooth 5.0.

وتسهل الشاشتان تشغيل تطبيقين في نفس الوقت، ويمكنك ايضًا توسيع تطبيق واحد عبر الشاشتين. ولكن التطبيقات التي تعمل بشكل أفضل في هذا الوضع هي التطبيقات الأصلية التابعة لمايكروسوفت فقط.

ولا يعمل وضع توسيع الشاشة بشكل جيد مع الفيديو بسبب وجود فجوة المفصل في المنتصف. نتيجة لذلك تحتاج إلى قلب الهاتف ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر إحدى الشاشات في الوضع الأفقي.

ويبدو الهاتف بشكل عام أفضل من النموذج السابق، وذلك بفضل المعالج الأحدث وترقية ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعتبر الهاتف أكثر موثوقية ويحتوي على المزيد من الميزات للترفيه وزيادة الإنتاجية، مثل وضع توسيع الشاشة والوضع المظلم التلقائي وأنماط الإضاءة الليلية للشاشة.

هل يستحق هاتف Surface Duo 2 الشراء

لا يوجد هاتف ذكي ينافس Surface Duo 2 بشكل مباشر في السوق الآن، باستثناء النموذج الأول من الهاتف نفسه.

وعند البحث عن هاتف قابل للطي، فإن التوصية الأولى هي هاتف Galaxy Z Fold 3 من سامسونج. ومع ذلك إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة مزدوجة لاستخدامه كجهاز لوحي صغير يعمل بنظام أندرويد، فقد يكون Surface Duo 2 هو الخيار الأبرز كجهاز ثانوي.

ويأتي هاتف Surface Duo 2 بسعر يبدأ من 1500 دولار لنموذج 128 جيجابايت، ويتوفر بخيارات ألوان الأبيض والأسود.

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