ماستركارد تتيح العملات المشفرة للتجار والبنوك

وقعت شركة ماستركارد صفقة مع شركة العملات المشفرة Bakkt لإتاحة خيارات التشفير للتجار والبنوك عبر شبكة المدفوعات الخاصة بها، حسبما أعلنت الشركة.

وتتمكن البنوك الموجودة عبر شبكة المدفوعات العالمية لماستركارد من تقديم مكافآت العملات المشفرة عبر بطاقات الائتمان والخصم.

وعلى سبيل المثال، يمكن دفع نقاط المكافآت عبر المشتريات مثل شركات الطيران أو الفنادق بالعملة المشفرة.

كما يتمكن المستهلكون من تحويل العملات المشفرة لدفع ثمن المشتريات والاحتفاظ بالأصول الرقمية من خلال المحافظ عبر منصة Bakkt.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا العام إنها تبدأ بالسماح لحاملي بطاقاتها بإجراء بعض المعاملات عبر عملات رقمية محددة على شبكتها.

كما قالت في شهر يوليو إنها تعمل مع الشركات الناشئة في مجال التشفير والأصول الرقمية كجزء من جهودها لجعل العملات المشفرة تستخدم على نطاق واسع من قبل المستهلكين.

ويمكن للصفقة مع Bakkt أن توسع بشكل كبير الوصول إلى العملات المشفرة واعتمادها. وتقول الشركة إن هناك حاليًا أكثر من 2.8 مليار بطاقة ماستركارد نشطة وأكثر من 22000 بنك ومؤسسة مالية عبر شبكتها.

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اقتصاد العملات المشفرة على وشك التوسع

قالت شيري هايموند، نائبة الرئيس التنفيذي للشراكات الرقمية في ماستركارد: جنبًا إلى جنب مع Bakkt واستناداً إلى نهجنا المبدئي للابتكار، فإننا نمكّن شركائنا من تقديم مزيج ديناميكي من خيارات الأصول الرقمية. كما نقدم أيضًا تجارب المستهلكين المتميزة وذات الصلة.

وأضافت: نريد أن نقدم لجميع شركائنا القدرة على إضافة خدمات التشفير بسهولة أكبر إلى كل ما يفعلونه. يمكن لشركائنا، سواء كانوا بنوكًا أو شركات التكنولوجيا المالية أو التجار، أن يقدموا لعملائهم القدرة على شراء العملات المشفرة وبيعها والاحتفاظ بها من خلال التكامل مع منصة Baktt.

وقد يؤدي الإعلان إلى توسع كبير في الطرق التي يكسب بها الأشخاص العاديون بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى وينفقونها.

وتدير ماستركارد إحدى شبكات المدفوعات العالمية المهيمنة جنبًا إلى جنب مع فيزا. ولديها علاقات مع أكثر من 20000 مؤسسة مالية حول العالم.

وظل الاهتمام بعملة بيتكوين مرتفعًا حيث ارتفعت العملة المشفرة هذا العام لتصل إلى سعر قياسي فوق 60 ألف دولار هذا الشهر.

وسمح المنظمون الأمريكيون لصناعة الصناديق بتقديم ETF مرتبط ببيتكوين لأول مرة هذا الشهر. بينما قال مستثمرون مؤسسيون كبار مثل عملاقة السندات Pimco إنهم يفكرون في تداول العملات المشفرة.

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