حققت شركة آبل نجاحات ضخمة في السنوات الأخيرة. وذلك حيث تمكنت الشركة من زيادة قيمتها لتتعدى حجاز تريليون دولار أمريكي، وفي خلال فترة وجيزة بعد ذلك وصلت قيمتها لأكثر من تريليونيّ دولار أمريكي، وها هي مستمرة في النمو أكثر وأكثر.

لكن لا شك أن وصول آبل لهذه المرحلة قد وضعها أمام تحديثات أكبر. وقد تغيرت طريقة عمل الشركة بشكل واضح. كما أن الهدف الرئيسي للشركة حاليًا ليس دفع المستخدمين لشراء هواتف آيفون. بل دفعهم للانغماس ضمن بيئتها البرمجية من ناحية، وخدماتها المدفوعة من ناحية أخرى.

وقد وجدت الشركة في قطاع الخدمات فرصًا ضخمة للنمو. وذلك حيث إن الشركة تقدم حاليًا عددًا كبيرًا من الخدمات المدفوعة. والتي تستهدف بها أكثر من مليار هاتف آيفون نشط من ناحية، وملايين الأجهزة الأخرى التي تنتجها، مثل آيباد وماك بوك.

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إلا أن جنون الشركة بهذا القطاع قد دفعها لبعض التصرفات التي وجدها البعض غريبة. مثل عرض الإعلانات في تطبيق الإعدادات، بما في ذلك الإعلان الشهير الذي يدفع المستخدمين للاشتراك في خدمة الموسيقى آبل ميوزك.

وإن عكس هذا التصرف شيئًا، بالنسبة لشركة قيمتها أكبر من 2 تريليون دولار أمريكي، فإنه سيعكس بعض الطمع. ولا شك في أن آبل تريد من كل مستخدم أن يشترك في جميع خدماتها المدفوعة، وهو تصرف ليس بغريب، وقد يجده البعض موفقًا، نظرًا لأن خدمات الشركة بالفعل جيدة.

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جنون آبل بقطاع الخدمات

تقدّم آبل عددًا معتبرًا من الخدمات، ويمكننا تلخيص أهمها في خدمة الموسيقى آبل ميوزك، وخدمة الألعاب آركيد، وخدمة بث المحتوى المرئي TV+ إلى جانب خدمة iCloud+ وخواصها المتشعبة، وخدمات Fitness+ و News+ للرياضة والأخبار، على الترتيب.

وحتى خدمات الشركة التقليدية مثل iCloud قد أصبحت أكثر جذبًا للمشترين، فبدلًا من الحصول على مساحة تخزين إضافية تقدم iCloud+ مميزات أمنية أكثر، ومميزات لها علاقة بالخصوصية. ولا شك في أن الشركة تهتم كثيرًا بهذا المجال، ودائمًا ما تصدر نفسها كرائدة له.

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ولعل تحويل آبل لبعض المميزات الأساسية في الهواتف لخدمات مدفوعة ليس بالأمر الضار. خصوصًا أن شركات عديدة حول العالم تقدم خدمات مدفوعة منافسة لآبل. لكن لسان حال الشركة هو: “هل تشترك في خدمة مدفوعة ما.. أم في خدمة مدفوعة من الشركة التي تبيع لك هاتفك وتشتهر بحماية الخصوصية؟”

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وقد عانت الشركة من قضايا متكررة فيما يخص الأعمال الاحتكارية، وم ازالت. ولعل أبرزها هي الحرب القانونية مع شركة Epic Games. وتحتكر الشركة – كما نعلم جميعًا – التطبيقات على هواتف آيفون ولوحيات آيباد، على عكس أندرويد.

ولعل متجر آب ستور في حد ذاته يعد واحدًا من أهم خدمات الشركة على الإطلاق، إن لم يكن أهمها. وإن فكرنا حاليًا في المجالات التي يتم استغلالها بتوفير خدمات مدفوعة فإننا نجد أن عملاقة كوبرتينو تغطي معظمها.

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وقد ظهرت تقارير تفيد بأن سيارة الشركة الأولى، والتي قد نراها في 2024، ستتبع نفس خطى هواتف آيفون. حيث إن الشركة سوف تعاملها على أنها خدمة، وتتربح منها بهذا الشكل.