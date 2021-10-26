تيسلا لا تريد ظهور ردها على تحقيق المرشد الآلي

تريد شركة تيسلا الحفاظ على سرية استجابتها للتحقيق الفيدرالي في نظام مساعدة المسمى المرشد الآلي. وفي مذكرة تم تقديمها إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA في الأسبوع الماضي، أشار المنظمون إلى أن الشركة طلبت معالجة معلومات العمل السرية CBI لكامل طلب المعلومات المقدم.

وإذا تم منح طلب الشركة الموافقة، فإنه يتم منع الجمهور من رؤية رد الشركة على مجموعة من المعلومات التي طلبتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بشأن تحقيقها في المرشد الآلي والعيوب المحتملة.

وتريد الوكالة أن تعرف سبب عدم إصدار الشركة لطلب استدعاء للمرشد الآلي بعد أن أصبح من الواضح أن نظام مساعدة السائق لديه مشكلة في رؤية سيارات الطوارئ المتوقفة.

وتطلب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أيضًا من الشركة الحصول على المزيد من المعلومات حول الاختبار التجريبي العام المتزايد لبرنامجها للقيادة الذاتية الكاملة غير المكتمل، وعملية تقييم درجة الأمان التي تم إطلاقها مؤخرًا لدخول البرنامج، واتفاقيات عدم الإفشاء التي كانت تيسلا تجعل المشاركين يوقعونها حتى هذا الأسبوع.

وتم تقديم طلب السرية وسط فترة من التدقيق المكثف في الشركة واستعدادها لنشر تحديثات البرامج غير المكتملة لعملائها.

وكان هناك ما لا يقل عن اثني عشر حادثًا اصطدمت فيها سيارة تيسلا المزودة بالمرشد الآلي بمركبات الطوارئ المتوقفة.

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تيسلا تقدم طلبًا واسعًا للسرية

قامت الشركة بإرسال تحديث برنامج لسياراتها بهدف إصلاح المشكلة مع نظام مساعدة السائق في شهر سبتمبر. ولكن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تريد معرفة سبب عدم خضوع الشركة لعملية الاستدعاء الرسمية مع هذا التحديث.

وقد يؤدي ذلك إلى نشوب معركة طويلة الأمد حول ما إذا كانت التحديثات عبر الهواء التي يمكن أن تغير طريقة عمل السيارات يجب أن تخضع لقواعد سلامة السيارات الصارمة للحكومة.

وبدأت الشركة بطرح تحديث جديد للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولكن أوقفته بعد أن غرد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قائلًا بأنهم يرون بعض المشكلات في ذلك.

وأبلغ بعض مالكي السيارات عن مشكلات مثل التحذيرات من الاصطدام الأمامي الوهمي، واختفاء خيار توجيه السيارة، ومشكلات التحكم في مثبت السرعة المدرك لحركة المرور، ومشاكل المرشد الآلي في بعض الأحيان.

وتأتي أخبار طلب تيسلا للسرية أيضًا في الوقت الذي نشر فيه العشرات من معجبي الشركة تعليقات تحط من قدر الموظفة الجديدة في الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، خبيرة الروبوتات ميسي كامينغز، التي يعتبرونها معادية للشركة.



وبحسب ما ورد تلقت كامينغز تهديدات بالقتل من بعض معجبي تيسلا، مما جعلها تحذف حسابها عبر منصة تويتر.

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