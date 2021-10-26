إزالة الكاميرات الأمنية المرتبطة بمراقبة الأويغور

لن تبيع Best Buy و Home Depot كاميرات الأمان من Lorex و Ezviz بعد التقارير التي تتحدث عن مشاركة الشركات الأم للعلامات التجارية في تزويد الحكومة الصينية بتكنولوجيا مراقبة الأويغور.

ووفقًا للحكومة الأمريكية، فإن شركات Dahua (مالكة Lorex) و Hikvision (مالكة Ezviz) متورطة في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبحسب ما ورد ساعدت الشركات في توفير معدات المراقبة لمراقبة الأقليات العرقية، ومنها الأويغور، وهي مجموعة عرقية مسلمة وأحدى أكبر الجماعات المضطهدة. وواجهت الحكومة الصينية اتهامات بوضعها في معسكرات الاعتقال والعمل القسري.

ولم يتم حظر بيع الكاميرات والأنظمة الأمنية المنزلية من Lorex و Ezviz في الولايات المتحدة. وذلك بالرغم من القيود التي تفرضها وزارة التجارة على الشركات الأم.

ومع ذلك، سحبت شركتا البيع بالتجزئة العملاقتان Home Depot و Best Buy كاميرات Lorex و Ezviz من متاجرهما بسبب صلاتهما بانتهاكات حقوق الإنسان.

واستشهدت Home Depot بمعايير المصادر الأخلاقية كسبب لسحب المنتجات من متجرها عبر الإنترنت. وقالت إنها ملتزمة بالتمسك بأعلى معايير التوريد الأخلاقي.

وتوقفت عن بيع المنتجات من Lorex عندما تم لفت انتباهها إلى ذلك. وأكد متحدث باسم شركة Home Depot أنها توقفت أيضًا عن بيع منتجات Ezviz. بينما قالت Best Buy إنها أوقفت علاقتها مع كل من Lorex و Ezviz.

ولا تقتصر مشكلات المراقبة هذه على شركات الكاميرات الأمنية فقط. وحدت الحكومة الأمريكية من كيفية عمل الشركات الأمريكية مع شركة تصنيع الطائرات المسيرة DJI من خلال إضافتها إلى قائمة الكيانات بعد أن أثارت التقارير مخاوف بشأن تقديم طائراتها لقوات الشرطة في شينجيانغ.

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إزالة الكاميرات بسبب روابط بانتهاكات حقوق الأويغور

لا تزال منتجات DJI الاستهلاكية مسموحًا بها. ولكن الشركات تواجه معضلات أخلاقية مماثلة عندما يتعلق الأمر ببيع منتجات DJI كما هو الحال مع Lorex.

وفي بيان لـ IPVM، وهو منفذ يركز على المراقبة، قال رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، دولكون عيسى، إنه من غير المقبول أنه لا تزال هناك شركات أمريكية تساعد بشكل مباشر في قمع المجموعة.

ويمكن أن ينطبق البيان على تجار التجزئة. كما يمكن أن ينطبق أيضًا على عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وأمازون وتيسلا والمزيد. التي تم ربطها بالموردين الذين استخدموا العمالة الأويغورية القسرية.

وبالرغم من قول الحكومة الأمريكية إن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور. يقول تقرير من المجلة الإلكترونية The Dispatch إن أمريكا لم تقبل لاجئًا واحدًا من مجموعة الأقلية بين شهر أكتوبر 2020 وشهر سبتمبر 2021.

ويشير التقرير إلى صعوبات الهروب من الصين بسبب نقاط التفتيش و المراقبة بالفيديو. إلى جانب الروتين وعدم الاستعجال عند منح اللجوء كأسباب لنقص القبول.

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