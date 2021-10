أمازون تحول المضيفين إلى DJ لمنافسة كلوب هاوس

يبدو أن شركة أمازون هي التالية في قائمة الشركات التي تدخل في لعبة الصوت المباشر. إذ تقوم الشركة ببناء تطبيق جديد، يحمل الاسم الرمزي Project Mic.

ويسمح هذا التطبيق لأي شخص أن يكون DJ عبر القدرة على إنشاء وتوزيع عرض إذاعي مباشر مع الموسيقى.

ومن الواضح أن الهدف الكبير لهذا المشروع هو إضفاء الطابع الديمقراطي على الراديو وإعادة اختراعها. ويركز التطبيق على الولايات المتحدة في البداية.

ويتمكن المستمعون من البث من خلال التطبيق، وكذلك من خلال Audible و Amazon Music و Twitch و Alexa. وباستخدام أجهزة Alexa، يتمكن المستمعون من التفاعل مع العروض باستخدام أصواتهم فقط.

ويتم أيضًا تحسين تجربة التطبيق للسيارة، مع الاستفادة من فكرة أمازون لمحاولة إعادة اختراع الراديو. ويتمكن المستخدمون أيضًا من البحث عن المحتوى حسب الموضوع أو الاسم أو الموسيقى.

ويتمكن صناع المحتوى من تشغيل الأغاني من مكتبة Amazon Music الضخمة. وتخطط الشركة لتوظيف المواهب والمشاهير جنبًا إلى جنب مع صانعي المحتوى للمساعدة في إطلاق التطبيق وتزويده بالمحتوى.

وبالرغم من أن التطبيق يركز بشكل كبير على الموسيقى. ولكن تخطط الشركة لجعله يركز على ثلاث مجالات أخرى، هي ثقافة البوب ​​والكوميديا ​​والرياضة.

وأبلغ موقع Axios لأول مرة عن عمل أمازون لإنشاء نوع من ميزة الصوت المباشر. وأشار إلى أن الشركة كانت تعمل مع شركات التسجيلات لتنسيق الأحداث المباشرة مع الفنانين.

ومن خلال هذا التطبيق، تنضم أمازون إلى شركات مثل آبل وسبوتيفاي. وتعمل هذه الشركات مع الموسيقيين لاستضافة العروض ومحاولة تكرار تجربة الراديو رقميًا.

وفي حالة أمازون، يمكن تقديم العروض بحسب المكان الذي يعيش فيه الشخص، كما يمكن أيضًا أن يتلقى إعلانات بناءً على هذا الموقع.

أمازون تريد إعادة اختراع الراديو

قامت منصة كلوب هاوس بترويج فكرة الصوت المباشر. ولكن لم تجد بعد طريقة للسماح للأشخاص بتشغيل الموسيقى من كبار الفنانين عبر التطبيق.

كما أنها تركز بشكل أكبر على كونها شبكة اجتماعية أكثر من كونها مكانًا لتلبية جميع الاحتياجات الصوتية لشخص ما.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن سبوتيفاي مهتمة بالسيطرة وتكرار حالة استخدام الراديو النموذجية. وتصدر الشركة برنامجًا صباحيًا يوميًا يجمع بين توصيات الموسيقى الشخصية وبرنامج حواري يسمى The Get Up.

وبدأت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة انتظار لبيع جهاز السيارة Car Thing المجهزة بتقنية البلوتوث على نطاق أوسع.

وتبيع أمازون أيضًا جهازًا مزودًا بتقنية البلوتوث للسيارة، وهو Echo Auto. ولكن لم تقدم إصدارًا جديدًا منذ إطلاقه.

كما أنها تعمل مع شركات تصنيع السيارات لتزويد المركبات بمساعد أليكسا، مما قد يساعد هذا التطبيق الجديد في الوصول إلى المستمعين.

