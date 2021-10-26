آبل صممت نموذجًا أوليًا لمنع تسريب تصميم آيبود

عرضت مجموعة Panic، وهي مجموعة لتطوير البرمجيات لنظامي التشغيل macOS و iOS، النموذج الأولي لجهاز آيبود الأصلي من شركة آبل تكريماً للذكرى السنوية العشرين للجهاز.

من الصعب تصديق أن النموذج الأولي لجهاز آيبود الأصلي من شركة آبل كان جهازًا لا يمكنك وضعه في جيبك، حيث شارك كابيل ساسر من Panic نظرة حصرية على النموذج الأولي المبكر للغاية لجهاز آيبود.

ويأتي النموذج الأولي النادر باللون الأصفر، وهو كبير إلى حد ما مقارنة بإصدار الشحن لجهاز آيبود الأصلي، بالرغم من أنه كان من أواخر دورة تطوير المنتج.

ويقول ساسر إن هذا النموذج الأولي لجهاز آيبود مؤرخ في 3 سبتمبر 2001. أي قبل شهرين تقريبًا من تاريخ الإصدار الفعلي لجهاز آيبود في 23 أكتوبر. ويعمل النموذج الأولي على تشغيل البرنامج الخاص بجهاز آيبود.

كما أنه يتميز بعجلة تمرير صغيرة في الزاوية اليسرى العلوية بجوار الشاشة. وهناك العديد من الأزرار اللمسية مرتبة عموديًا على الجانب الأيمن من الجهاز.

ويتميز بنفس المنافذ الموجودة عبر جهاز آيبود الأصلي، بما في ذلك FireWire ومنفذ سماعة الرأس القياسي. وتبدو الشاشة صغيرة للغاية عند مقارنتها ببقية الهيك المصفر. ولكن قابلة للمقارنة مع جهاز آيبود نفسه.

وظلت شركة Panic محتفظة بالنموذج الأولي لجهاز آيبود هذا منذ فترة طويلة، وقد شاركته أخيرًا مع العالم في الذكرى السنوية العشرين لجهاز آيبود.

ويقول ساسر إنه ليس لدى الشركة أي فكرة عن المكان الذي حصلت من خلاله على النموذج الأولي. ولكن هذا جزء خاص من تاريخ آبل، ونحتفظ به.

الكشف جاء تكريمًا للذكرى العشرين لجهاز آيبود

قام طوني فاضل، مخترع جهاز آيبود، بتغريد المزيد من التفاصيل حول النموذج الأولي. ويقول فاضل إن هذا كان يسمى P68/Dulcimer وقد تم تصميمه خصيصًا لإخفاء التصميم النهائي لجهاز آيبود عن أعين المتطفلين.

يشار إلى أن مهمة الشركة لإخفاء تصميمها هي السبب وراء المساحة الهائلة داخل الجهاز. وبالرغم من أن تصميم الأجزاء الداخلية أقرب إلى حجم جهاز آيبود الرسمي. ولكن الشركة قررت أن يمثل النموذج الأولي طريقة لإخفاء أسرار التصميم الخاصة بها، من الداخل والخارج.

ومع ذلك، فإن النموذج الأولي للجهاز الأصلي فريد من نوعه. ويمثل شهادة على تفاني الشركة في الحفاظ على سرية تصميمها، الذي كان مهمًا بشكل خاص لإطلاق أول جهاز آيبود لها.