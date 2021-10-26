آبل تصدر iOS 15.1 مع SharePlay

أطلقت شركة آبل iOS 15.1 و iPadOS 15.1، والميزة الجديدة الكبيرة هي عودة SharePlay، وهي ميزة كان من المفترض في الأصل وجودها في نظام التشغيل iOS 15.

وطرحت الشركة الإصدارات الجديدة من iOS و watchOS و tvOS لتتزامن مع إطلاق macOS Monterey.

وتتيح الميزة للأشخاص الاتصال بالأصدقاء أو العائلة ومشاهدة الأفلام أو التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى معًا. وتقوم SharePlay بمزامنة المحتوى حتى يتمكن الجميع من مشاهدته في نفس الوقت.

ويتضمن iOS 15.1 أيضًا بعض التحسينات على خيارات الكاميرا لنماذج آيفون 13 برو. ويتوفر تبديل تلقائي ماكرو جديد لهاتف آيفون 13 برو، مما يسمح لك بإيقاف تشغيل وضع الماكرو التلقائي إذا وجدت أنه مزعج.

كما يتوفر التقاط فيديو ProRes أيضًا في نظام التشغيل iOS 15.1. لذلك يمكنك التقاط فيديو بجودة أفضل عبر آيفون 13 برو بمعدل 30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل عبر نماذج 128 جيجابايت أو بدقة 4K عبر نماذج 256 جيجابايت وما فوق.

وتعمل الشركة أيضًا على تمكين مستخدمي iOS 15.1 من إضافة بطاقة لقاح فيروس كورونا إلى تطبيق المحفظة، على غرار طريقة عمل إصدار أندرويد لهذه الميزة من جوجل.

وإذا كنت من مستخدمي HomePod، فإن iOS 15.1 يضيف صوت دون فقدان و Dolby Atmos مع دعم الصوت المكاني إلى ‌HomePod‌ و HomePod Mini.

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آبل تجلب SharePlay إلى المستخدمين

يضيف التحديث دعم لغة الماندرين الصينية (تايوان) في تطبيق الترجمة والترجمة على مستوى النظام. وهناك مشغلات أتمتة جديدة استنادًا إلى القراءة الحالية لمستشعر الرطوبة أو جودة الهواء أو مستشعر مستوى الضوء الذي يدعمه HomeKit.

وتتيح لك الإجراءات الجديدة المصممة مسبقًا تراكب النص على الصور أو الصور المتحركة، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الألعاب تتيح لك قضاء الوقت مع سيري.

وأطلقت الشركة أيضًا نظام watchOS 8.1، الذي يعمل في الغالب على إصلاح الأخطاء. ولكن يضيف أيضًا ميزة إثبات التطعيم ضد فيروس كورونا التي أصبحت موجودة أيضًا في نظام التشغيل iOS. كما يتضمن أيضًا دعم SharePlay عبر محتوى +Fitness.

وبالمثل، يعد tvOS 15.1 تحديثًا بسيطًا يعمل على إصلاح الأخطاء وتنفيذ دعم SharePlay جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل iOS.

ويجب أن تكون جميع التحديثات الثلاثة متاحة عالميًا لمعظم المستخدمين على الأجهزة المدعومة اليوم.

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