5 أسئلة شائعة حول كيفية عمل خوارزميات توصيات يوتيوب

تعمل خوارزميات توصيات يوتيوب بطريقة مختلفة قليلًا عن باقي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لأن يوتيوب يمتلك نوعًا خاصًا من المحتوى.

لذلك لن تتشابه طريقة عمل هذه الخوارزميات مع طريقة عمل خوارزميات محرك البحث كمثال أو خوارزميات فيسبوك.

ويواجه الكثير من صناع المحتوى عبر يوتيوب صعوبة في فهم طريقة عمل هذه الخوارزميات، حيث لا يحصلون على النتائج التي يرغبون بها.

لذلك إليكم مجموعة من أهم الأسئلة وأكثرها انتشارًا لفهم كيفية عمل خوارزميات توصيات يوتيوب:

هل يجب عليك مشاركة المحتوى خارج منصة يوتيوب

يعتمد الكثير من صناع المحتوى على مشاركة محتواهم ومقاطعهم خارج منصة يوتيوب في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وذلك مثل فيسبوك أو تويتر وغيرها من المنصات المتنوعة التي يمكنك نشر مقاطعك فيها، ويظن البعض أن المشاهدات القادمة عبر هذه المنصات لا تحتسب لهم.

ولكن تقول يويتوب بأن مشاركة المحتوى خارج المنصة يعمل على زيادة فرصة اكتشاف قناتك داخل المنصة ومحرك البحث الخاص بها.

وذلك لأنك تحصل على تفاعل أكبر مع القناة عندما تقوم بمشاركة المقاطع خارج المنصة، ويساعدك هذا داخل المنصة.

لماذا يرى المستخدمون ترشيحات لمقاطع قديمة للغاية

يعمل يوتيوب على توصيل المستخدمين إلى المقاطع التي قد تعجبهم، وذلك بغض النظر عن وقت نشر هذا المقطع.

ويعني هذا أن المقاطع القديمة أيضًا لديها فرصة للوصول إلى المشاهدين والمستخدمين مثل المقاطع الجديدة.

هل يساعد يوتيوب صناع المحتوى في الوصول إلى مستخدمين جدد

قام يوتيوب مؤخرًا بتحديث واجهة التطبيق عبر الهواتف والحواسيب، وذلك ليضيف خاصية جديدة تدعى New To You.

وتعمل هذه الخاصية على وضع مقاطع جديدة أمامك غير تلك التي اعتدت عليها ومن صناع محتوى جدد غير المعتادين لديك.

كيفية استخدام الوسوم في يوتيوب

تعتمد خوارزميات توصيات يوتيوب على الوسوم لتتمكن من معرفة محتوى هذا المقطع، ولكي ترسله للمستخدمين الذين يحتاجونه حقًا.

ولكن تقول المنصة بأن هذه الوسوم ليست عاملًا كبيرًا أو مؤثرًا للغاية في إرسال المقاطع إلى المستخدمين الذين يرغبون بها.

وتنصح المنصة صناع المحتوى بالتركيز على العوامل المؤثرة في أسباب اختيار المقطع والضغط عليه ومشاهدته مثل العنوان والصورة الرمزية والوصف.

هل تغيرت خوارزميات توصيات يوتيوب مؤخرًا

يعمل يوتيوب دائمًا على تطوير الخوارزميات الخاصة به، لذلك هي تتغير بشكل مستمر ودائم طوال الوقت.

ولكن يتكرر هذا السؤال دائمًا في الوقت نفسه من كل عام، وذلك بسبب العودة إلى المدارس في جميع الدول حول العالم.

ويظهر هذا التأثير في قلة المشاهدات أثناء الأيام الدراسية وارتفاعها في أيام الإجازات الدراسية ومواسم نهاية العام.

ويتأثر معدل المشاهدات في يوتيوب بالمواسم وتغير أسلوب المستخدمين، لذلك إن كان هناك الكثير من الإجازات والعروض فإنك تجد معدل المشاهدات يرتفع مقارنةً بأيام العمل.

