تتواجد العشرات من الطرق التي تستخدم في التواصل النصي أو الصوتي بين المستخدمين. وتتمثل تلك الطرق في تطبيقات متوفرة لمستخدمي هواتف أندرويد وأيضًا لمستخدمي منتجات آبل مثل هواتف آيفون. وإلى جانب ذلك، توجد رسائل SMS التقليدية.

وتعرف رسائل SMS بأنها رسائل بسيطة نصية ولا تدعم نوعيات مختلفة من المحتوى. وتكلف رسائل SMS مستخدميها بعضٍ من رصيد الهاتف في معظم بلدان العالم، ولذلك لا أحد بات يستخدمها.

وهنا ظهرت تقنية RCS، والتي يمكن وصفها بأنها الجيل الثاني من رسائل SMS، وتقدم هذه التقنية نفس خواص التراسل النصي التقليدي في SMS إلى جانب دعم إرسال الصور، والفيديوهات، وحتى الرسائل الصوتية والمواقع الجغرافية.

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وتدعم شركة جوجل هذه التقنية – أو البروتوكول – بشكل بالغ القوة. وفي الوقت الحالي قد تم دعمها من قرابة الـ 90 مشغل اتصالات حول العالم. إلا أن هذه الخاصية متوفرة فقط في هواتف ولوحيات أندرويد، أي أن مستخدمي آيفون لا يستطيعون استخدامها، حتى لو كانت مدعومة من مشغل اتصالاتهم.

وبدلًا من ذلك، عند إرسال رسالة من هاتف أندرويد لهاتف آيفون، يتم استلامها على هواتف آيفون وكأنها رسالة عادية، والتي تظهر عادة محاطة بفقاعة خضراء اللون.

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هل من مصلحة آبل دعم خاصية RCS

أما عن مستخدمي هواتف آيفون فإنهم يستطيعون الحصول على تجربة مشابهة لتقنية RCS عن استخدام تطبيق التراسل الرسمي لهواتفهم iMessage. حيث يمكن لمستخدمي آيفون، وآيباد، وحتى ماك التواصل مع بعضهم البعض عبر هذا التطبيق مجانًا.

وفي حالة تم دعم RCS من طرف آبل فإن التجربة العامة للتراسل ستكون ممتازة. وقد دعا أحد مدراء قسم أندرويد، هيروشي لوكهايمر، آبل بشكل غير مباشر لاستخدام تلك الخاصية، مع عرض بتوفير المساعدة.

وذلك حيث إن لوكهايمر قد ذكر: “هناك حل ممتاز للتواصل بين جميع الهواتف بدون الفقاقيع الخضراء – مشير لشكر الرسائل على آيفون عند استلامها من أندرويد- وأنا أقدم دعوة عامة لمن يمكنه أن يجعل تلك التقنية أفضل وأفضل.” (بتصرف)

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وهذه التغريدة قد شكلت دعوة لآبل للاعتماد هي الأخرى على RCS وإتاحته لمستخدمي آبل وآيباد. وبالرغم من أن هذا يقع في مصلحة المستخدمين، إلا أنه ليس في مصلحة آبل.

وذلك حيث إن خدمة iMessage هي من الخدمات الممتازة التي تدفع البعض لشراء هواتف آيفون فقط للتواصل مع أصدقائهم وذويهم، تمامًا مثلما كان الحال على هواتف بلاك بيري سابقًا.

وقد تمت مطالة آبل أكثر من مرة بإتاحة iMessage لهواتف أندرويد، وكانت الشركة تفكر في ذلك بالفعل في 2013، إلا أن هذا لم يحدث أبدًا، وهو على الأغلب لن يحدث.

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وتعرف حاليًا تقنية RCS بأنها “iMessage الأندرويد”. وهي تتوفر من خلال تطبيق رسائل جوجل، وتم دعمها في تطبيق الرسائل الافتراضي في هواتف سامسونج. كما أنها تدعم التشفير ثنائي الطرف من ناحية، وتتوفر لأكثر من 400 مليون مستخدم من ناحية أخرى.