ما هي راسبيري باي وكيف تعمل وما هي استخداماتها

اختلفت اشكال الحواسيب مع مرور الوقت. حيث إن الحاسوب في بداية عهده كان يحتاج لغرفة كاملة. ولاحقًا أصبح يأتي بحجم مكتبي. ومن ثم أصبح محمولًا وشديد النحافة، ولاحقًا أتى داخل هواتف وساعات ذكية. ولعل راسبيري باي تعد صورة من صور تطور الحواسيب.

وتعرف راسبيري باي بأنها قطعة العتاد المفضلة لمهووسي بناء المنتجات والمشاريع التقنية للاستخدام الشخصي. حيث إنها سمحت ببناء منصات ألعاب، أو منصات مشاهدة منزلية، أو حتى خوادم VPN.

وتأتي راسبيري باي بحجم صغير جدًا، يقارب حجم بطاقة الائتمان. وهي ببساطة عبارة عن جهاز حاسب كامل. حيث أنها تأتي مع معالج مركزي مدمج، ومعالج رسومي مدمج ضمن دائرة كهربية واحدة.

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ما هي راسبيري باي

يمكن وصف راسبيري باي بأنها جهاز حاسب، أو بأنها لوحة أم، أو بأوصاف أخرى مناسبة. لكنها تعرف تقنيًا بمصطلح SoC، اختيارًا لـ System on a Chip. أي نظام متكامل مدمج داخل شريحة واحدة.

وإلى جانب قدومها مع CPU و GPU كما سلف الذكر فإنها تضم أيضًا ذاكرة وصول عشوائي RAM ومنافذ USB، وكل تلك المكونات تكون ضمن لوحة واحدة.

ولا تأتي راسبيري باي مع مساحة تخزينية مدمجة، لكنها بدلًا من ذلك تضم منفذ لتشغيل بطاقات SD للتخزين. وبالاعتماد على تلك البطاقات يمكن تخزين وتشغيل أنظمة تشغيل كاملة إلى جانب ملفات متنوعة.

وتضم اللوحة، كما يمكنك أن تلاحظ، منافذ لتوصيل الشاشة كذلك. وإلى جانب ذلك فإنها صغيرة جدًا، ولا تستهلك كمًا كبيرًا من الطاقة، وفي المقابل فإنها تأتي بسعر منخفض جدًا وهو 35 دولارًا أمريكيًا.

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استخداماتها وأهم المعلومات عنها

يتم تطوير راسبيري باي من خلال منظمة غير ربحية تحمل نفس اسم منتجها. وقد تم تصميم أول راسبيري باي ليكون جهاز حاسب شخصي يستخدم في تعليم البرمجة، لكنه انتشر بين محترفي التقنية إلى أن تحول لمنتج رئيسي فيما بينهم.

وقد تم إطلاق نماذج عديدة من راسبيري باي منذ أتت إلى الدنيا. وبعض هذه النسخ قد مر بمراحل ترقية وتعديل، لكن الإصدار الأخير حاليًا هو Raspberry Pi 4 والمتوفر بسعر في حدود 40 دولار أمريكي عبر أمازون.

ويأتي هذا الإصدار مع مواصفات تقنية جذابة إلى حد كبير، وهي كالتالي:

معالج مركزي رباعي النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز من AMD

معالج رسومي بتردد 500 ميجاهرتز من نوع VideoCore VI

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت

ومازالت الإصدارات الأقدم متوفرة بسعر في حدود 35 دولارًا أمريكيًا كما سلف الذكر. ولعل مواصفات Raspberry Pi 4 كافية جدًا ليتم الاعتماد عليها في الاستخدام الموجهة إليها بالفعل، وليس لإنشاء حاسب شخصي للعمل أو الألعاب مثلًا.

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البدء في استخدامها

ولكي تبدأ في استخدام Raspberry Pi يجب أن يكون لديك مصدر للطاقة. وتعتمد راسبيري باي 4 على منفذ طاقة من نوع USB-C تمامًا مثل الهواتف الذكية وبعض الحواسيب المحمولة. لكن من المفضل أن يتم شراء محول طاقة مخصص لها.

وإلى جانب ذلك، وكما سلف الذكر، يحتاج هذا الجهاز الصغير لبطاقة microSD لتخزين البيانات بمختلف أنواعها، وهذا هو النوع الذي يعتمد عليه الإصدار الرابع، في حين أن الإصدارات القديمة كانت تعتمد على بطاقات SD كبيرة الحجم.

أما عن باقي المكونات فهي ذاتها مكونات أي حاسب شخصي، والتي تشمل الفأرة، ولوحة المفاتيح، ووصلات HDMI لعرض المحتوى. وإلى جانب ذلك فإن معظم المستخدمين يحتاجون لحاوية لهذه الشريحة الصغيرة، خصوصًا إن كان سيتم استخدامها كحاسب شخصي فعليًا:

وتعتمد هذه الأجهزة على نظام تشغيل لينكس بشكل افتراضي، وهو نظام تشغيل مجاني مفتوح المصدر كما نعلم. كما أن لغة البرمجة المستخدمة معها هي بايثون، وتتوفر في إصدارات عددية تبدأ من Raspberry Pi Zero.

وبطبيعة الحال لا يتم شراء هذه اللوحة للاعتماد عليها كحاسب شخصي، إلا في أضيق الظروف، لكن بدلًا من ذلك فإنها تستخدم في بناء وتطوير المشاريع التقنية والبرمجية من طرف أصحاب الخبرة. ومازالت Raspberry Pi تخدم الهدف الرئيسي من تطويرها، وهو تعلم البرمجة.

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