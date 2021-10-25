يعرف نظام تشغيل أندرويد بأنه نظام مفتوح المصدر، وبأنه يأتي من تطوير شركة جوجل. وهذا صحيح بالفعل. فإن النظام متاح لأي شخص لكي يعدل عليه بحرية حتى ولو غير معظم تعليماته البرمجية.

وفي واقع الحال فإن الأمر لا يسير بهذا الشكل، صحيح بأن نظام التشغيل مفتوح لكن لاستخدامه بشكل مثالي فإن الشركة المصنعة يجب أن تعتمد على جوجل. وهذا حيث إن الجزء مفتوح المصدر من النظام يعرف باسم Android Open Source Project (AOSP)، لكن عند الاستخدام الفعلي، تحتاج الشركة لمكون إضافي.

وهذا المكوّن هو GMS، اختصارًا لـGoogle Mobile Services أو خدمات جوجل للهواتف الذكية. وبطبيعة الحال فإن هذه الجزئية ليست مفتوحة المصدر، بل أن جوجل تقوم ببيع رخصة استخدامها للشركات المصنعة.

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وتأتي معظم الهواتف الذكية التي تباع حاليًا مع خدمات جوجل للهواتف الذكية. وبطبيعة الحال فإن هناك استثناءات من ذلك. وتتكون خدمات جوجل للهواتف الذكية من عدد كبير من التطبيقات والواجهات البرمجية والتي يتم تثبيتها ضمن أساسات النظام.

وتلعب الواجهات البرمجية دورًا رئيسيًا في عمل أي هاتف أندرويد بشكل صحيح. حيث إن المطورين يستخدمونها للوصول لأجزاء داخلية من النظام بشكل سهل من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها تستخدم لتكامل التطبيقات الأخرى مع خدمات جوجل.

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ما المقصود بخدمات جوجل للهواتف GMS

يمكن تعريف الواجهات البرمجية APIs بأنها اختصارات ضمن النظام، وهي التي يتم استخدامها من طرف التطبيقات الأخرى. حيث إن التطبيق يمكن أن يستخدم تلك الواجهة البرمجية لتشغيل ضوء الفلاش مثلًا، أو للقيام بعمليات أكثر تعقيدًا مثل تتبع حركة الجسم أثناء التمرينات.

وإلى جانب ذلك، تعتمد خدمات متجر جوجل بلاي، وخدمات الدفع عبر جوجل، وكذلك خدمات بلاي جيمز على نفس الواجهات البرمجية.

وبالرغم من أن هذه الواجهات البرمجية تسهل عمل المطورين، إلا أنها تجعل استخدام نظام التشغيل دون الاعتماد على جوجل أمر في غاية الصعوبة.

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وتزداد أهمية خدمات جوجل للهواتف الذكية بشكل واضح نظرًا لأن تحديثات نظام التشغيل تكون مرتبطة بها هي الأخرى لحد كبير. أضف إلى ذلك الاعتماد عليها في تفعيل خدمات مثل Find My Device و Smart Lock. كما أن عددًا كبيرًا من التطبيقات يعتمد على خدمات جوجل لإرسال الإشعارات، بالاعتماد على خدمة Firebase Cloud Messaging (FCM).

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هل يمكن استخدام أندرويد بدونها

يمكن استخدام نظام تشغيل أندرويد بدون خدمات جوجل للهواتف الذكية، وهذا ما يحدث بالفعل في هواتف هواوي حاليًا، وفي الهواتف المستخدمة داخل الصين. إلا أن المستخدم سيواجه مشاكل كبيرة عندما يحاول استخدام أيٍ من خدمات جوجل. ومن ناحية أخرى فإنه سيكون من الصعب تشغيل أي تطبيق يعتمد على خدمات جوجل كما سلف الذكر.