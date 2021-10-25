جوجل تريد أن تكون مصدرك الرئيسي لمتابعة الأخبار

يهتم ملايين المستخدمين حول العالم بمتابعة ومطالعة الأخبار المحلية والعالمية. ولكي يفعلون ذلك فإنهم عادةً ما يعتمدون على تويتر أو فيسبوك وليس جوجل، ولكن يبدو أن شركة جوجل تريد أن تغيّر ذلك من خلال خاصية جديدة.

وذلك حيث إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير خاصية باسم “اللحظات الكبيرة”. وهي التي ستكون جزءًا من منصة أخبار جوجل، والتي يمكن من خلالها متابعة الأخبار بشكل يومي.

ولكن تعرف منصة أخبار جوجل بأنها منصة مثالية لمتابعة الأخبار التي قد فاتتك، أو الأخبار المنتشرة، لكنها ليست مثالية لمتابعة الأخبار على مدار الساعة. لكن خاصية اللحظات الكبيرة Big Moments ستغيّر من هذا الوضع.

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وتعمل خاصية جوجل الجديدة على تحديد الأخبار العاجلة والهامة وعرضها ضمن المنصة، بالإضافة إلى ذكر تفاصيل الخبر بقدر الإمكان، والهدف الرئيسي من ذلك هو استهداف قراء الأخبار من ناحية، واستهداف جميع المستخدمين بالأخبار العاجلة من ناحية أخرى.

وحاليًا يتم عرض الأخبار على جوجل بشكل مختصر، إلى جانب أن تلك الأخبار تعتمد على بعض التغريدات من تويتر. لكن محرك البحث الأشهر يود استبدال ذلك كله بأخبار موثوقة وذات تفاصيل واسعة.

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جوجل تريد السيطرة على الأخبار

تهدف جوجل من هذه الخاصية، طبقًا لتقرير من ذا إنفورميشن، لأن تكون المصدر الرئيسي لمتابعة الأخبار العاجلة والتأكد من محتوياتها. بما في ذلك الأخبار الحساسة مثل عدد الوفيات في الفاجعات الإرهابية، أو عدد ضحايا الأعاصير والزلازل وما إلى ذلك.

وقد اختبرت الشركة تلك الخاصية، والتي تعمل عليها منذ فترة طويلة على ما يبدو، أثناء الأحداث التي وقعت في كابول عاصمة باكستان منذ عدة أسابيع. وقد عرضت الشركة المعلومات حول الضحايا بالاعتماد على ويكيبيديا ضمن هذه المرحلة التجريبية.

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وعليه، يجب على الشركة حصر جميع الأحداث الراهنة مع العناية بمستويات دقة المعلومات وعرضها في الوقت الحقيقي بمجرد البحث عنها.

وعلى سبيل المثال، في حالة حدوث هجوم مسلح على أحد المصارف، يجب على المنصة الأشهر أن تعرض التفاصيل بمجرد أن يبحث المستخدم عن الخبر. ولعلك لاحظت أن هذا الأسلوب قد يضرب مواقع الأخبار والمحتوى في مقتل.

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ومنذ فترة قصيرة قد عانت الشركة من مشاكل قضائية في أستراليا بسبب “اقتباسها” لمحتوى الأخبار من المواقع الإخبارية دون أن تدفع مقابل ذلك، وقد تعرضت فيسبوك لنفس الاتهامات، ولا نعلم ما إذا كان هذا سيؤثر على الخاصية الجديدة أو لا.