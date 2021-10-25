تعرف على تحديث iOS 15.1 من آبل

أطلقت آبل نظام iOS 15 منذ شهر تقريبًا إلى جوار هواتفها الجديدة آيفون 13، وعلى الرغم من أنها أعلنت عن مجموعة مميزات جديدة تأتي في النظام، إلا أنها قامت بتأجيل جزء كبير من هذه المميزات.

وتعتبر ميزة SharePlay أحد أكبر الميزات التي تم تأجيلها، ويفترض أن يتم اصدارها ضمن تحديث iOS 15.1 القادم.

ويأتي iOS 15.1 ليكون أول تحديث كبير يصدر لنظام iOS 15 بدلًا من التحديثات الصغيرة التي تهدف لإصلاح المشاكل الصغيرة.

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المعلومات المتاحة عن iOS 15.1

لم تعلن آبل حتى الآن عن موعد نهائي أو رسمي لصدور التحديث القادم، ولكن نعرف بأنه دخل في المرحلة التجريبية مع المطورين.

لذلك يفترض بنا أن نراه قريبًا في غضون الشهر الحالي، وقد تطلقه آبل جنبًا إلى جنب مع تحديث Monterey لأجهزة ماك.

ويحتوي النظام على خاصية SharePlay التي قامت آبل بتأجيلها قليلًا، وتسمح هذه الخاصية للمستخدمين بمشاركة المحتوى عبر Facetime.

كما يسمح التحديث لمستخدمي آيفون 13 برو وبرو ماكس من استخدام تنسيق ProRes لالتقاط الفيديو الاحترافي.

وتستطيع بعد التحديث أن تقوم بإضافة بطاقة التطعيم الخاصة بك إلى محفظة آبل واستخدامها كمستند رسمي.

ويأتي بمجموعة من الإصلاحات للمشاكل البسيطة التي ظهرت في النظام بالإضافة إلى تحسين عمر البطارية وأداءها كالمعتاد.

وتسمح لك خاصية SharePlay بمشاركة المحتوى الذي تشاهده جنبًا إلى جنب مع زملائك وأصدقائك في العمل.

وذلك عبر استخدام Facetime، ويمكنك مشاركة المحتوى سواءً كان مرئيًا أو مسموعًا عبر جميع تطبيقات آبل الرسمية.

ويفترض بأن يمتد الدعم ليصل إلى مجموعة من التطبيقات الخارجية لبث المحتوى مثل نتفليكس وغيرها من المنصات.

وقد قررت آبل أن توجه هواتف آيفون 13 برو وبرو ماكس ناحية مصوري الفيديو الاحترافيين، لذلك فإن دعم الهواتف لتنسيق ProRes يعتبر خطوة مميزة ومفيدة للغاية.

ويسمح تنسيق ProRes لمصوري الفيديو بتعديل الكثير من جوانب المقطع الذي يقومون بتسجيله والتحكم فيه بشكل كامل.

وذلك كأنه التقط عبر كاميرا احترافية في المقام الأول وليس مجرد هاتف، وقد ركزت آبل دعايتها على قدرات الهاتف لتسجيل مقاطع الفيديو.

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