Xpeng تعلن عن سيارة طائرة يمكنها أيضًا السير عبر الطرق

أعلنت شركة Xpeng الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن سلسلة من الابتكارات التي توجه الشركة نحو صياغة النظام البيئي للتنقل في المستقبل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: إن استكشافنا لحلول تنقل أكثر كفاءة وأمانًا وخالية من الكربون يتجاوز مجرد المركبات الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية لمزايانا التنافسية الطويلة الأجل. نحن نسعى جاهدين لتنفيذ تقنيات التنقل المتطورة في نماذج الإنتاج الضخم لصالح عملائنا.

وتناولت الشركة بالتفصيل أحدث إصدارات الشركة من نظامها المتقدم لمساعدة السائق ADAS. وشبكة الشاحن الفائق والجيل القادم من السيارات الطائرة المصممة باستخدام HT Aero ووحيد القرن الآلي للأطفال.

وكشفت الشركة عن هدفها الجديد بأن تصبح أكبر شركة مصنعة للمركبات الطائرة المأهولة في العالم على ارتفاعات منخفضة.

وقدمت الخطط الخاصة بسيارتها الطائرة من الجيل السادس. ولكن هذه ليست مجرد سيارة طائرة. إذ يمكنها أيضًا القيادة عبر الطريق.

وأظهر مقطع فيديو عرضًا لسيارة أكثر جاذبية من P7. التي تتحول من سيارة عادية إلى سيارة طائرة من خلال آلية دوارة قابلة للطي.

وتقول الشركة إن وزن المركبة الطائرة على ارتفاعات منخفضة يكون 50 في المئة من وزن Xpeng P7. ويكون لها عجلة قيادة لعمليات الطرق بالإضافة إلى ذراع واحد لأنماط الطيران.

وتتميز السيارة الطائرة الجديدة أيضًا بنظام إدراك بيئي متقدم يمكنه تقييم البيئة المحيطة وظروف الطقس بشكل كامل لإجراء تقييمات السلامة قبل الإقلاع.

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تخطط الشركة لإنتاج سيارتها الطائرة بحلول 2024

يقوم النظام بتقييم البيانات التي يلتقطها مقابل أهداف القيادة لضمان إقلاع وهبوط آمنين. ويتم خلال الرحلة استخدام خوارزمية الإدراك المتقدم والتحكم في الطيران لتجنب العقبات.

وتخطط Xpeng لبدء الإنتاج الضخم لهذه السيارة، التي يتم تطويرها من قبل شركة HT Aero التابعة لشركة Xpeng للتنقل الجوي الحضري UAM، في أقرب وقت من عام 2024.

ويتم تحديد التصميم النهائي في وقت ما من العام المقبل. وقالت الشركة إنها تهدف إلى أن تكون التكلفة أقل من 157 ألف دولار.

وأنتجت HT Aero مركبات UAM أخرى لـ Xpeng، وآخرها Xpeng X2، وهي السيارة الطائرة من الجيل الخامس من Xpeng التي يمكن أن تتسع لشخصين.

وصرح متحدث باسم Xpeng أن السيارة الطائرة من الجيل السادس مصممة لحالات استخدام مماثلة في المدينة. مثل الذهاب من المكتب إلى المطار، أو رحلات أخرى مماثلة تقل عن 30 دقيقة من زمن الرحلة.

وتتمثل فلسفة Xpeng في البيع المباشر للمستهلك. ولكن لم تخض الشركة في المزيد من التفاصيل حول كيفية عملها مع المنظمين لإنتاج كميات كبيرة من سيارتها الطائرة للاستخدام الخاص بحلول عام 2024.

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