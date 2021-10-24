Xpeng تتحدى تيسلا عبر إطلاق Xpilot 3.5

أصدرت شركة Xpeng الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية تحديثات لنظام القيادة شبه المستقل حيث تتطلع إلى رفع التحدي الذي تخوضه ضد شركة تيسلا في الصين.

وأصدرت الشركة Xpilot 3.5، أحدث إصدار من نظامها المتقدم لمساعدة السائق، أو ADAS. ويشير هذا إلى نظام برمجيات القيادة مع بعض الميزات المستقلة. ولكن لا يزال السائق مطلوبًا.

ومع Xpilot 3.5، تطلق الشركة ميزة تسمى City NGP، التي تعني مرشد الملاحة. ويسمح النظام لسيارات Xpeng بتغيير الممرات أو الإسراع أو الإبطاء أو تجاوز السيارات والدخول إلى الطرق السريعة والخروج منها.

ويحتوي Xpilot 3.5 على وحدة تخطيط استراتيجي مع إمكانات تنبؤ متقدمة تستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي المستند إلى القواعد والقائم على البيانات للتعامل مع سيناريوهات المدينة. مثل تجنب الكائنات الثابتة ومستخدمي الطريق المعرضين للخطر، بالإضافة إلى تغيير المسار بأي سرعة.

وكان النظام في السابق Xpilot 3.0 مصممًا للطرق السريعة فقط. وتعامل مع NGP على مستوى الطريق السريع. وتمكنت الشركة من خلاله من جمع ما يقرب من 12 مليون كيلومتر من البيانات.

ولكن Xpeng تطلق الآن هذه الميزة للقيادة في المدن. ويتوفر Xpilot 3.5 لأصحاب سيارة P5، التي تم إطلاقها هذا العام.

ويمكن بناء سيارة P5 مع تضمينها رادار ليدار والموجة المليمترية وشبكة الإدراك البصري الثلاثية الأبعاد. بحيث يمكنها التعرف على أهداف متعددة وتصنيفها ووضعها. وكلها ميزات ضرورية لـ NGP على مستوى المدينة.

ويتم طرح الترقية للعملاء في مدن محددة خلال النصف الأول من عام 2022.

وأعلنت الشركة أيضًا عن تفاصيل الجيل التالي من ADAS المسمى Xpilot 4.0. وقالت إنها قامت بترقية الأجهزة التي تعمل على تشغيل Xpilot 4.0.

يتم تصميم Xpilot 3.5 للقيادة في المدينة

يعطي Xpilot 4.0 الشركة الناشئة ميزة في سباقها نحو الاستقلالية الكاملة. وتتمثل الخطة في أن تكون أول من يقدم تجارب قيادة ذكية مدعومة بالسيناريوهات الكاملة، من تشغيل السيارة إلى ركنها وكل شيء بينهما.

ويتطلب هذا الإصدار من Xpilot قدرًا كبيرًا من قوة الحوسبة. لذلك تعمل Xpeng على ترقية الأجهزة للإصدار 4.0، مع قوة حوسبة 508 TOPS مدعومة بوحدتي Orin-X لنظام القيادة الذاتية على الرقاقة (SOC).

وقالت الشركة في بيان: هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 بكسل وكاميرا رؤية جانبية بدقة 2.9 بكسل (تغطي الرؤية الأمامية والخلفية واليسرى واليمنى) ووحدة تحكم مجال متكاملة وقابلة للتوسيع.

ومن المقرر طرح Xpilot 4.0 في النصف الأول من عام 2023. ويعد Xpilot بمثابة منافس لنظام شركة تيسلا المسمى المرشد الآلي Autopilot.

وتستمر المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في الصين في الازدياد. ويتطلع صانعو السيارات إلى إطلاق ميزات ومركبات لتمييز أنفسهم والتميز في ما أصبح سوقًا مزدحمًا بشكل متزايد.

كما أطلقت Xpeng شاحنًا جديدًا لسياراتها. وتقول الشركة إن مدى بطارية السيارة يصل بعد خمس دقائق من الشحن بالشاحن الجديد إلى 200 كيلومتر.

وشددت Xpeng أيضًا على أهمية السلامة بشأن ADAS، وأوضحت أن القيادة الذكية ليست سوى جانب واحد من ذلك. وأعلنت الشركة الناشئة عن ترقية لواجهة المستخدم ونظام التشغيل.

ويعد Xmart OS 4.0 بشاشة مفصلة كاملة مع عرض ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة بالسيارة. وتقوم Xpeng أيضًا بطرح الإصدار 2.0 من مساعدها الصوتي للمساعدة في جعل القيادة أكثر سلاسة للسائقين.

ومثلما تتقاضى تيسلا رسومًا مقابل برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD، فإن Xpeng تتقاضى رسومًا مقابل برنامج Xpilot.

ولم تذكر الشركة تكلفة الإصدار 3.5. ولكن الإصدار 3.0 يكلف حاليًا نحو 3200 دولار، ويمكن شراؤه مباشرة أو دفع ثمنه من خلال الاشتراك السنوي.

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