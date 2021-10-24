Galaxy Tab S8 Ultra من سامسونج يتميز بنتوء

تخطط شركة سامسونج هذا العام لإطلاق ثلاثة أجهزة لوحية متطورة. وبالإضافة إلى Galaxy Tab S8 و +Galaxy Tab S8، تحضر عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية Galaxy Tab S8 Ultra.

وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي عن أجهزتها اللوحية الرائدة Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7. ولكن الشائعات عن وجود جهاز لوحي رائد من سامسونج أكبر من جهاز +Galaxy Tab S7 استمرت في الظهور.

ويمثل Galaxy Tab S8 Ultra، كما يوحي الاسم، النموذج ذو المواصفات العليا الذي يضم أفضل الميزات.

وقدم المسرب التقني المعروف ستيف همرستوفر – صاحب حساب OnLeaks عبر منصة تويتر – أول نظرة على Galaxy Tab S8 Ultra عبر مجموعة من الصور المنمذجة حاسوبيًا.

وتوضح الصور أن الجهاز اللوحي القادم يتضمن نتوء صغير بحجم غير مناسب لكي يتضمن أي تقنية تشبه Face ID. ولكن موجود لتوفير بعض المساحة للكاميرا الأمامية.

وتعتبر الحافات المحيطة بالشاشة نحيفة للغاية. لذلك كان من الضروري على ما يبدو وجود نتوء لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

ويوضح همرستوفر أن Galaxy Tab S8 Ultra يتميز بشاشة بقياس 14.6 إنشًا. ويقدم كل من Galaxy Tab S8 و +Galaxy Tab S8 شاشات بقياس 11 إنشًا و 12.4 إنشًا، على التوالي.

ويتضمن جهاز Galaxy Tab S8 Ultra كاميرتان خلفيتان وشريط مغناطيسي لقلم S Pen. وتكشف الصور بزاوية 360 درجة عن مكبرات صوت رباعية ومنفذ من النوع C. ولكن لا يوجد مقبس لسماعة الرأس.

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سامسونج تطلق هذا العام ثلاثة أجهزة لوحية متطورة

من الواضح أن تصميم Galaxy Tab S8 Ultra لم يكتمل بعد بشكل كلي، وهو ما يفسر عدم وجود موصلات مغناطيسية على الجانب الأيسر من الإطار، من بين أشياء أخرى.

ولكن هذا هو إلى حد كبير ما يبدو عليه الجهاز اللوحي المتطور القادم من سامسونج. وتبلغ أبعاده 325.8×207.9×5.4 ميليمتر تقريبًا. وهذا يجعله أطول وأرفع من +Galaxy Tab S7.

ومن المحتمل أن يكون Galaxy Tab S8 Ultra هو الجهاز اللوحي الوحيد من بين الأجهزة الثلاثة الذي يتميز بنتوء.

وكان من المتوقع إطلاق سلسلة Galaxy Tab S8 في حدث Unpacked Part 2 في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولكن هذا لم يحدث.

ويمكن أن تصل الأجهزة اللوحية في شهر نوفمبر أو ديسمبر ما لم يجبر نقص الرقاقات العالمي سامسونج على تأخير الإطلاق حتى عام 2022.

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