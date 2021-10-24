مقارنة بين خدمات الألعاب Microsoft xCloud و Xbox Remote Play

حققت شركة مايكروسوفت نجاحات ضخمة في مجال ألعاب الفيديو، وذلك نظرًا لأنها تقدم منصة الألعاب المنزلية إكس بوكس من ناحية، وتقدم نظام ويندوز للحاسب الشخصي من ناحية أخرى، وهو النظام الأنسب للألعاب. ومن ناحية أخرى فإن الشركة تقدم عددًا من خدمات الألعاب المتعلقة بمنصاتها.

وتلعب خدمات الألعاب دورًا رئيسيًا بالنسبة للمستخدمين الذين لا يمتلكون منصات ألعاب منزلية. حيث إنها تتيح لهم الوصول للألعاب عبر أجهزة مختلفة. وتقدم مايكروسوفت حاليًا خدمتين رئيسيتين، وهما Microsoft xCloud و Xbox Remote Play.

وقد أتاحت الشركة خدماتها لتطبيق إكس بوكس للحاسب الشخصي مؤخرًا في سبتمبر، وذلك بعد قضاء فترة كبيرة ضمن برامج الاختبار والإصدارات التجريبية.

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ونظرًا لأن معظم المستخدمين الذين يتعاملون مع تلك الخدمات ليسوا لاعبين محترفين من الأساس، فإن البعض يعاني في التفريق بين الخدمتين، وهو ما نوضحه في هذا المقال. علمًا أن خدمة Xbox Remote Play هي خدمة بث في الأساس.

ومن ناحية أخرى فإن خدمة xCloud Gaming هي خدمة مخصصة للعب السحابي. وعلى أي حال، لا تحتاج نفس الخدمات لنفس العتاد التقني.

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خدمة Xbox Remote Play

كما يظهر من اسمها، تسمح هذه اللعبة للاعبين بأن يلعبوا ألعابهم عن بعد. وذلك حيث إنها تسمح للمستخدم ببث الألعاب الخاصة به من منصة الألعاب – إكس بوكس سيريس إكس مثلًا – للحاسب الشخصي الخاص به.

وتتميز هذه الخدمة بأنها مجانية بشكل كامل، لكن يجب لجهاز الكمبيوتر أن يضم الحد الأدنى للمواصفات اللازمة لتشغيل هذه الخدمة. وظلت هذه الخدمة متاحة لمشتركي Xbox Insider فقط لفترة طويلة من الزمن، لكن الآن هي متاحة للجميع.

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خدمات الألعاب: xCloud

تعرف خدمة xCloud بأنها خيار بارز لجميع شرائح اللاعبين، وذلك حيث إنها لا تحتاج لأي عتاد. حيث إنها لا تحتاج لمنصة ألعاب أو حاسب شخصي مرتفع المواصفات، بل تحتاج فقط لاشتراك إنترنت.

وذلك حيث إن معالجة الألعاب تتم عبر سيرفرات مايكروسوفت، ولذلك فإن هذه الخدمة تحتاج إنترنت قوي جدًا. ولا يمكن استخدامها بطبيعة الحال إلا في ظل وجود اشتراك مدفوع، إلا أنه غير مكلف.

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وأما عن الاختيار بين خدمات الألعاب الموضحة سابقًا فهو يعتمد على الأجهزة المتاحة لديك بالفعل. إن كان متوفرًا لديك حاسب شخصي بمواصفات جيدة وجهاز إكس بوكس فإنه بإمكانك استخدام Remote Play دون مشاكل. أما في حالة عدم توفر العتاد اللازم فإن xCloud هي الخدمة المناسبة.

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