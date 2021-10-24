مشاكل المعلومات المضللة عبر فيسبوك أسوأ في الهند

تشير تسريبات فرانسيس هوجين إلى أن مشاكل شركة فيسبوك مع التطرف وخيمة بشكل خاص في بعض المناطق. وتوضح الوثائق التي قدمتها هوجين إلى صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من المنافذ الإعلامية إلى أن الشركة تدرك أنها عززت المعلومات المضللة والعنف الشديد في الهند.

ويبدو أن الشبكة الاجتماعية لم يكن لديها ما يكفي من الموارد للتعامل مع انتشار المواد الضارة في الدولة المكتظة بالسكان. ولم تستجب بإجراءات كافية عندما اندلعت التوترات.

وأشارت دراسة حالة من أوائل عام 2021 إلى أن الكثير من المحتوى الضار لمجموعات، مثل باجرانج دال، وهي منظمة هندوسية قومية مسلحة، لم يتم الإبلاغ عنه عبر الشبكة الاجتماعية وتطبيقاتها بسبب نقص المعرفة الفنية اللازمة لاكتشاف المحتوى المكتوب باللغتين البنغالية والهندية.

وفي الوقت نفسه، ورد أن الشركة رفض وضع علامة على Rashtriya Swayamsevak Sangh، وهي منظمة متطوعة شبه عسكرية يمينية هندوسية وقومية هندوسية، للإزالة بسبب الحساسيات السياسية.

ولم يتم التطرق إلى باجرانج دال المرتبطة بحزب رئيس الوزراء مودي، وذلك بالرغم من دعوة فيسبوك الداخلية لحذف موادها. وكان لدى الشركة قائمة بيضاء بالسياسيين المعفيين من تدقيق الحقائق.

وكانت الشركة تكافح منذ خمسة أشهر لمحاربة خطاب الكراهية، وفقًا للبيانات المسربة. وأظهر البحث مدى السرعة التي اقترحها محرك توصيات فيسبوك للمحتوى السام.

وتعرض حساب وهمي يتبع توصيات فيسبوك لمدة ثلاثة أسابيع لكمية كبيرة شبه دائمة من القومية المثيرة للانقسام والمعلومات المضللة والعنف.

وقالت الشركة إن التسريبات لم تروي القصة كاملة. وحاجج المتحدث باسم الشركة آندي ستون بأن البيانات غير مكتملة ولا تأخذ في الحسبان استخدام مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية بكثافة خارج الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشركة استثمرت بكثافة في تقنية الكشف عن الكلام الذي يحض على الكراهية بلغات مثل البنغالية والهندية، وأن الشركة تواصل تحسين هذه التكنولوجيا.

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فيسبوك تقول إن جهودها التصحيحية هي عمل مستمر

دافعت شركة التواصل الاجتماعي عن ممارساتها. وقالت إن لديها عملية رائدة في الصناعة لمراجعة وتحديد أولويات البلدان المعرضة بشدة لخطر العنف كل ستة أشهر.

وأشارت إلى أن الفرق نظرت في القضايا الطويلة المدى والتاريخية جنبًا إلى جنب مع الأحداث الجارية. وأضافت الشركة أنها تعمل مع المجتمعات المحلية، وتعمل على تحسين التكنولوجيا وصقل السياسات باستمرار.

ومع ذلك، لم يعالج الرد بعض المخاوف. وتمثل الهند أكبر سوق فردي للشركة، حيث يستخدم 340 مليون شخص خدماتها. ولكن 87 في المئة من ميزانية المعلومات المضللة عبر الشركة تركز على الولايات المتحدة.

وحتى مع وجود مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية، فإن هذا يشير إلى أن الهند لا تحظى بقدر متناسب من الاهتمام.

ولم تتحدث الشركة عن المخاوف من أنها كانت تغض النظر عن أشخاص ومجموعات معينة بخلاف بيان سابق يفيد بفرض سياساته دون النظر إلى المنصب أو الارتباط.

وبعبارة أخرى، ليس من الواضح أن مشاكل فيسبوك مع المعلومات المضللة والعنف قد تتحسن في المستقبل القريب.

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