فيسبوك تريد كشف انتهاكات الملكية الفكرية

تتطلع شركة فيسبوك إلى مساعدة الشركات في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير المعتمد لملكيتها الفكرية عبر تطبيقاتها، مع تحديث جديد لأداة الملكية الفكرية للتجارة والإعلانات، التي تمت إعادة تسميتها أيضًا إلى حماية حقوق العلامة التجارية، مما يوفر وصفًا مباشرًا أكثر لغرضها.

وتتيح منصة حماية حقوق العلامة التجارية عبر فيسبوك للشركات تحميل صور منتجاتها المرخصة، التي يمكن لأنظمة فيسبوك استخدامها كنقطة مرجعية لاكتشاف التطابقات المماثلة وتسليط الضوء على انتهاكات الاستخدام المحتملة في منشورات الصفحة وقوائم السوق وما إلى ذلك.

وقالت الشركة: تسمح حماية حقوق العلامة التجارية لمالكي العلامات التجارية المسجلين بالبحث والإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، وتوفر الآن ميزات لتبسيط العملية وأتمتتها.

وتحتاج الشركات إلى تسجيل شهادات العلامات التجارية وبيانات الاعتماد الخاصة بها مع فيسبوك، التي تمنحها بعد ذلك القدرة على استخدام الأداة لاكتشاف التطابقات على أساس الملكية القانونية.

ويتمثل التحديث الرئيسي للمنصة في القدرة على تحميل وحفظ ما يصل إلى 10 صور، مثل الشعارات أو صور المنتج، للرجوع إليها في مسح المحتوى عبر فيسبوك وإنستاجرام.

ولم تتمكن العلامات التجارية حتى الآن من حفظ عمليات البحث هذه. كما لم تتمكن من البحث إلا على أساس استباقي، على أساس كل حالة على حدة.

ويوفر التحديث الجديد مزيدًا من السعة للتتبع والتنبيهات المتسقة، مما يساعد أصحاب الملكية الفكرية في اكتشاف الانتهاكات المحتملة لمنتجاتهم المرخصة بشكل أفضل.

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فيسبوك تساعد العلامات التجارية في الكشف عن الانتهاكات

بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة أيضًا على توسيع سعة البحث عن الأداة بما يتجاوز الإعلانات المدفوعة. وأصبحت العلامات التجارية الآن قادرة أيضًا على البحث والإبلاغ عن حسابات إنستاجرام والمنشورات التي يعتقدون أنها قد تنتهك حقوقهم.

ويعد هذا توسعًا كبيرًا. ومن المحتمل أن يكتشف الكثير من انتهاكات الملكية الفكرية. كما يمكن أن يمتد إلى الاستخدام غير المرخص أو غير المرغوب فيه في مشاركات المؤثرين والشراكات الأخرى المدفوعة.

وأضافت الشركة أيضًا لوحة تحكم جديدة لإجمالي إجراءات الملكية الفكرية. بما في ذلك حالة تقارير الملكية الفكرية الخاصة بهم، والنشاط التاريخي.

وتوفر الإضافات مزيدًا من السعة للعلامات التجارية لمراقبة استخدام صور منتجاتها. ومعالجة الحالات غير المعتمدة وعمليات الاحتيال. وذلك بالاقتران مع Rights Manager، أداة اكتشاف حقوق النشر عبر الشركة لصناع المحتوى والناشرين. التي توفر تغطية محسّنة لاكتشاف الانتهاكات المحتملة ومعالجتها قبل أن تلحق الضرر بصناع المحتوى ومالكي الحقوق عبر تطبيقات الشركة.

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