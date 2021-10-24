ديسكورد تتعاون مع EA لتمكين الحضور الغني

قدمت منصة ديسكورد منذ فترة من الوقت ميزة تسمى الحضور الغني، وهي عبارة عن واجهة برمجة التطبيقات التي يمكن للمطورين استخدامها لربط ألعابهم بالمنصة، وذلك من أجل تسهيل الانتقال إليها من تطبيق الدردشة.

وأضافت العديد من الاستوديوهات التكامل إلى الألعاب الفردية. ولكن شركة EA تفعل ذلك الآن على مستوى المشغل، بحيث تعرض ألعاب EA عبر الحاسب الشخصي عرضًا أكثر تفصيلاً لنشاطك داخل اللعبة مع أصدقائك عبر المنصة.

وبدءًا من اليوم، يسمح لك تطبيق EA بربط حسابك في ديسكورد. وبمجرد ربط الاثنين معًا، فإن جهات اتصالك عبر المنصة ترى تلك اللعبة التي تلعبها من خلال تطبيق EA وتعرف أيضًا المدة التي قضيتها فيها ووضع اللعبة المحدد الذي تستخدمه في الوقت الحالي.

ويرون أيضًا ما إذا كنت مستعدًا للانضمام إلى مجموعة لتلعب شيئًا مختلفًا. وهذه النقطة الأخيرة مهمة لأنها قد تساعد في دفع أصدقائك للعب لعبة لم يخططوا لها عندما قاموا بتشغيل المنصة.

وكان بإمكان الأصدقاء في السابق رؤية اللعبة التي كنت تلعبها ومدة اللعب فقط. ويمكنك ربط حساباتك بالانتقال إلى قائمة الإعدادات في تطبيق EA ومن ثم النقر فوق “حسابي” متبوعًا بـ “الحسابات المتصلة”.

وقالت شركة EA: يستخدم العديد من لاعبي ألعاب الحاسب الشخصي خدمة ديسكورد للاتصالات الصوتية والمرئية والنصية لتحسين وقت اللعب مع الأصدقاء. لذلك من المنطقي التعاون ورفع مستوى الاتصال بين منصاتنا.

وأضافت: نحن متحمسون لأن تطبيق EA يقدم الآن تجربة أكثر اتصالاً. فريقنا مليء بمستخدمي المنصة المتحمسين، ونتطلع إلى أن يتمكن لاعبونا من الاستمتاع بالمزايا التي تقدمها ميزة الحضور الغني.

فيما قالت المنصة: إن العمل مع الناشرين والمطورين مثل EA هو أمر ضخم في جعلنا أفضل مكان لممارسة الألعاب مع أصدقائك. نحن متحمسون لجعل هذه التجربة أفضل مع مزايا الحضور الغني.

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ديسكورد تعرض معلومات مفصلة حول ألعاب EA

كانت المنصة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح الأحداث المجدولة، التي تتيح للمستخدمين التخطيط مسبقًا، مما يمنح الوقت لنشر الوعي والانضمام. مثل حدث فيسبوك.

ومن خلال الأحداث المجدولة في المنصة، يمكن للمستخدمين إنشاء حدث باسم موضوع لتاريخ مستقبلي، والسماح للأعضاء بالرد على دعوة الحضور – التي ترسل لهم بعد ذلك إشعارًا عند بدء الحدث – وإنشاء رابط دعوة لحدث معين.

ويتمكن الأعضاء أيضًا من تصفح قائمة الأحداث المستقبلية عبر الخادم. وتتوفر ميزة الأحداث المجدولة عبر أجهزة سطح المكتب و iOS وأندرويد.

ولا توجد قيود زمنية على الوقت الذي يمكن للمشرفين أن يقوموا بجدولة الأحداث فيه مسبقًا. ولكن يكون هناك حد أقصى يبلغ 100 حدث في المرة الواحدة.

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