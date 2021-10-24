جعل سيري تخبرك بالتنبيهات في iOS 15

أضاف نظام iOS 15 مجموعة من المميزات الجديدة لمساعد آيفون الصوتي سيري، وذلك لتحسين استخدامها وجعلها أفضل.

وتشمل الإضافات تطويرًا لخاصية إعلان المكالمات والرسائل، حيث أصبحت سيري قادرة على إعلان التنبيهات بمختلف أنواعها.

وذلك يعني أنها تستطيع تنبيهك لرسائل واتساب أو منشورات فيسبوك المختلفة التي تصلك، وتعمل هذه الخاصية مع مجموعة من السماعات.

وتشمل هذه السماعات AirPods Pro و Max من آبل، بالإضافة إلى بعض سماعات Beats التابعة لآبل والمتوافقة مع أجهزتها.

خطوات جعل سيري تعلن عن التنبيهات في IOS 15

تستطيع التحكم في التطبيقات التي تعلن عنها سيري، حيث يمكنك تجاهل تطبيق بعينه أو التركيز على أي تطبيق آخر ترغب فيه.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك أو الآيباد، وبعد ذلك اختر سيري والبحث، ومن ثم توجه لقسم الإعلان عن المكالمات والتنبيهات.

وعندما تقوم بالضغط على هذا الاختيار، فإنك ترى مجموعة من الإعدادات التي تظهر لك للتحكم فيها.

وتستطيع جعل سيري تعلن عن المكالمات والتنبيهات عبر سماعات الرأس فقط أو سماعات الرأس والسيارة أو ألا تعلن عنها نهائيًا أو تعلن عنها دائمًا.

وبعد ذلك تستطيع التحكم في إعدادات الخاصية مثل الرد بعد التأكيد أو الرد بدون تأكيد، وتستطيع اختيار التطبيقات من الأسفل.

وتجد قائمة من التطبيقات المثبتة في هاتفك والتي يمكن لسيري تنيبهك لما يصل إليها، حيث تستطيع تفعيلها أو الغائها.

سيري في النظام الجديد

أصبحت سيري الآن قادرة على العمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت بفضل تحديث iOS 15 الجديد، وذلك لبعض الخواص فقط.

ولازالت هناك خواص تحتاج لاستخدام الإنترنت حتى تتمكن من تفعيلها والوصول إليها، ولكن أغلب الخواص الرئيسية تعمل عبر الهاتف.

وتهدف هذه الخطوة لزيادة خصوصية المستخدمين والحفاظ على سرية أوامرهم وأصواتهم، حيث لن تحتاج الآن لإرسال تسجيل صوتي لخوادم آبل.

وذلك من أجل ترجمة الأمر وفهمه ومن ثم توجيه الأمر للهاتف، وكانت هذه الطريقة القديمة التي تعمل بها سيري.

كما قام النظام بزيادة الحماية والخصوصية بشكل كبير في جميع التطبيقات الموجودة في الهاتف، ومنع التطبيقات من تتبعك.

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