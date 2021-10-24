تنظيم تطبيق التذكير عبر الوسوم في IOS 15

أضاف نظام iOS 15 خاصية الوسوم إلى الكثير من التطبيقات الرسمية من آبل، وذلك من أجل تنظيم هذه التطبيقات.

وتستطيع عبر الوسوم تقسيم الملاحظات أو التنبيهات التي تظهر لك في التطبيق بسهولة بحسب محتواها.

وقد وصلت الوسوم إلى تطبيق الملاحظات الخاص بآبل بالإضافة إلى تطبيق التذكير Reminders الموجود في نظام iOS 15.

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استخدام الوسوم في تطبيق Reminders في iOS 15

تساعدك الوسوم على توزيع التذكيرات الخاصة بك وقائمة To Do، بالإضافة إلى جعلها منظمة بشكل أكبر.

وذلك حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة والإضافة لاحقًا إلى الوسوم كلما ظهر شيء جديد ترغب في إضافته للقائمة.

ويمكنك استخدام الوسوم عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق Reminders الموجود في iOS 15، وبعد ذلك قم بفتح أي قائمة موجودة لديك في التطبيق حتى تتمكن من تعديلها والإضافة عليها.

وتجد أعلى لوحة المفاتيح مجموعة اختيارات وإحداها يبدو مثل رمز الوسوم، لذلك قم بالضغط على هذا الرمز.

وبعد ذلك تستطيع البدء بكتابة الوسم الذي ترغب فيه، كما يمكنك استخدام أكثر من وسم واحد مع التذكرة الواحدة.

ويمكنك إضافة الوسم مباشرةً عبر كتابة # وبعد ذلك الوسم الخاص بك بعد الإنتهاء من كتابة التذكير.

وتجد الوسوم أصبحت موجودة تحت التذكيرات التي قمت بكتابتها سابقًا، حيث تظهر في القائمة الرئيسية للتطبيق.

كما يمكنك إضافة الوسوم وإدارتها عبر الضغط على علامة i الموجودة أعلى تطبيق التذكير الخاص بك.

وتستطيع عبر هذه القائمة إضافة وسوم جديدة أو إزالتها أو كما ترغب.

وبعد أن تقوم بكتابة مجموعة من الوسوم، فإنك تجد النظام يقترح عليك استخدامها تلقائيًا في أي وقت لاحق عندما تبدأ بكتابة التذكير الجديد.

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مميزات العمل عن بعد في النظام

أضاف نظام iOS 15 مجموعة مميزات جديدة تحسن عملية العمل عن بعد وتسهل على المستخدمين إدارة أعمالهم من المنزل.

وتعتبر خاصية أوضاع التركيز المتنوعة وخاصية ملخص التنبيهات إحدى أهم المميزات الجديدة، حيث تستطيع منع المكالمات المزعجة أو التنبيهات المزعجة من الوصول إليك أثناء إنشغالك بالعمل.

كما تستطيع جعل التنبيهات الهامة تصلك حتى إن قمت بتشغيل وضع عدم الإزعاج أو عدم وصول التنبيهات إليك.

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