إنتشرت أجهزة كروم بوك كثيرًا في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل أسعارها المناسبة وزيادة مواصفات الأجهزة.

ولم تعد حواسيب كروم بوك أجهزة ضعيفة غير قادرة على تشغيل أي شيء، حيث يمتلك النظام الآن مجموعة متنوعة من الاختيارات والاستخدامات.

لذلك بدأ الكثيرون بالتوجه إلى أجهزة كروم بوك من أجل استخداماتهم اليومية، وتعتبر أكواد QR إحدى أكثر الأكواد شيوعًا.

وتساعد هذه الأكواد المستخدمين على نقل المعلومات المتنوعة مثل الروابط والنصوص وحتى بيانات الدفع بسهولة.

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استخدام أكواد QR مع حواسيب كروم بوك

تستطيع إنشاء أكواد QR وقرائتها مباشرةً عبر حواسيب كروم بوك بكل سهولة، وذلك لأنك تستطيع تثبيت تطبيقات الأندرويد فيها.

ويمكنك الاعتماد على متصفح جوجل كروم المثبت تلقائيًا داخل الجهاز لإنشاء أكواد QR كما ترغب لأي صفحة في الإنترنت.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع أو الرابط الذي ترغب في إنشاء QR خاص به، ومن ثم قم بالضغط مرتين على شريط العنوان حتى يظهر لك رمز مربع إلى جوار المفضلة.

وبعد ذلك قم بالضغط على هذا الرمز حتى يتم إنتاج الكود الخاص بك والذي يربط إلى هذه الصفحة التي تقف فيها.

ويمكنك التعديل على مربع النص الموجود بالأسفل لتجعل الكود يرمز إلى نص مكتوب بدلًا من موقع أو صفحة مباشرة.

كما تستطيع استخدام التطبيقات الخارجية من أجل إنشاء هذه الأكواد، ويمكنك استخدام أي تطبيق أندرويد ترغب فيه.

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وإذا كنت ترغب في قراءة كود أو إدخال بياناته إلى جهازك، فإنك تستطيع القيام بذلك عبر فحصه بتطبيق الكاميرا.

وتأتي أجهزة كروم بوك مزودة تلقائيًا بتطبيق كاميرا يمكنك من التقاط الصور أو فحص الأكواد التي ترغب فيها بكل سهولة.

كما يمكنك الاعتماد على بعض المواقع أو التطبيقات الخارجية التي يمكنك تثبيتها في جهازك لقراءة الكود.

وتوجد الكثير من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها في متجر جوجل بلاي، كما يمكنك استخدام أحد المواقع لقراءة الكود.

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