إنشاء موقع إلكتروني مجاني في أربع خطوات

أصبحت عملية إنشاء موقع إلكتروني مجاني أمرًا سهلًا للغاية لدرجة أنك تستطيع إنهاءه ونشره في أربع خطوات سهلة وبسيطة.

وعلى الرغم من كون منصة وردبريس والإضافات والسمات التي يمكنك استخدامها معها مجانية في أغلب الأوقات.

إلا أن إستضافة الموقع وإسمه لابد أن تكون مدفوعة، حيث لا تمثل الإستضافات المجانية أو الأسماء المجانية الجودة المطلوبة للحفاظ على الموقع.

وتحتاج في المستقبل للإنتقال إلى استضافة مدفوعة مباشرةً، لذلك من الأفضل أن تبدأ رحلتك عبر استضافة مدفوعة وإسم مدفوع.

وتوجد بعض المنصات الأخرى التي تتيح لك إنشاء موقع إلكتروني مجاني والحصول على إسم مجاني واستضافة مجانية.

ولكن المجهود الذي تضعه في مثل هذه المنصات لن يؤتي ثماره بشكل جيد مثلما يحدث مع وردبريس أو المنصات الإحترافية.

الحصول على إسم الموقع

يجب أن تمتلك إسمًا للموقع قبل أن تبدأ في أي شيء، حيث تقوم بشراء الإسم من شركات بيع الأسماء أو الحصول عليه مجانًا وبتخفيضات.

ويمكنك التوجه إلى موقع مثل Godady أو Namecheap من أجل الحصول على الإسم الذي ترغب فيه، ويجب أن يكون إسم موقعك فريدًا بك وغير مكرر.

اختيار شركة الاستضافة

كما قلت مسبقًا توجد بعض شركات التي توفر لك مساحة استضافة مجانية، ولكن بشكل عام فمن الأفضل اقتناء مساحة مدفوعة حتى تحصل على أفضل اختيارات أمان لموقعك.

ويجب أن تكون المساحة التي تقوم باختيارها مخصصة لاستضافة مواقع وردبريس، حيث توفر بعض الشركات مساحة للمنصات الأخرى.

كما تقوم بعض الشركات بتثبيت منصة وردبريس مجانًا في موقعك، وذلك حتى لا تحتاج لاستخدام مبرمج خاص لتثبيتها.

تخصيص موقعك

بعد أن قمت بتثبيت موقع وردبريس الخاص بك وشراء الاستضافة والإسم، فإن الأمر الوحيد المتبقي هو تخصيص الموقع.

ويمكنك تخصيص الموقع عبر تثبيت الإضافات والسمات المختلفة من متجر وردبريس، وتوجد بالطبع اضافات مجانية وأخرى مدفوعة.

كما يجب أن تقوم بتثبيت بعض الإضافات الأساسية لتتمكن من استخدام الموقع بشكل أفضل وأسهل، ولكن هذه خطوة أخرى.

نشر المحتوى وتجهيز الموقع

بعد أن تقوم بتجهيز موقعك وتخصيصه، فإنك تستطيع إضافة الصفحات الرئيسية والأساسية لموقعك، بالإضافة إلى الصفحات التي تحتوي على ما ترغب في اخبار العالم به.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط على علامة الإضافة الموجودة أعلى شريط وردبريس ومن ثم اختيار إضافة الصفحات.

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