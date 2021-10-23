Google Meet تطرح أقفال جديدة للصوت والفيديو

تحصل منصة Google Meet من شركة جوجل على أقفال جديدة للصوت والفيديو للسماح للمضيفين بإيقاف تشغيل الميكروفونات والكاميرات الخاصة بالمشاركين الآخرين.

وتتيح لك الميزة الجديدة بشكل أساسي كتم صوت المستخدم ومنعه من إلغاء كتم صوته حتى تقوم بإلغاء قفله.

وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت جوجل إمكانية قيام المضيفين بكتم صوت الجميع مرة واحدة في مكالمة جماعية.

وتأخذ هذه الميزة الأخيرة الخطوة إلى الأمام من خلال منع المشاركين من إلغاء كتم صوتهم في أي وقت أثناء المكالمة.

وبمجرد أن يقوم المضيف بتمكين قفل الصوت أو الفيديو في الاجتماع الرئيسي، يتم تطبيقه أيضًا على الغرف الفرعية.

ومع ذلك، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها على إعداد القفل داخل غرفة فرعية لن تؤثر في إعدادات الغرف الفرعية الأخرى أو الاجتماع الرئيسي.

وتقول الشركة إن أقفال الصوت والفيديو تمنح المضيفين مزيدًا من التحكم في اجتماعاتهم من خلال السماح لهم بتحديد الوقت الذي يريدون فيه السماح بمستويات مختلفة من المشاركة من المستخدمين.

كما أن أقفال الصوت والفيديو تمنح المضيفين القدرة على مخاطبة المشاركين المزعجين في الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين الذين يستخدمون إصدارات تطبيقات أندرويد و iOS التي لا تدعم الميزة الجديدة يتم حذفهم من الاجتماع إذا قام المضيف بتشغيل قفل الصوت أو الفيديو.

وإذا حاول المستخدمون الانضمام إلى اجتماع تم تمكين الأقفال فيه حاليًا، فإنه يطلب منهم تحديث تطبيقهم للسماح لهم بدخول الاجتماع.

ومع ذلك، إذا قام المضيف بإيقاف تشغيل الأقفال، فيتمكن المشاركون من الانضمام إلى الاجتماع مرة أخرى.

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الإشراف عبر Google Meet أصبح أسهل

بدأت ميزات القفل الصوتي والمرئي الجديدة بالظهور لجميع عملاء Google Workspace، إلى جانب عملاء G Suite Basic و Business.

وقامت الشركة بطرح العديد من الميزات لمنصة Google Meet على مدار الأشهر القليلة الماضية. وتواصل التنافس مع Zoom ومايكروسوفت تيمز وسط عصر العمل من المنزل الذي أحدثه الوباء.

وأطلقت الشركة ميزة جديدة الشهر الماضي تقوم تلقائيًا بضبط سطوع كاميرا الويب. بالإضافة إلى ذلك طرحت جوجل واجهة مستخدم محدثة والعديد من الميزات لمنصة Google Meet في شهر أبريل.

ودخلت منصة مؤتمرات الفيديو أيضًا في شراكة مع خدمات أخرى، مثل Otter.ai، بهدف الاحتفاظ بالمزيد من المستخدمين.

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